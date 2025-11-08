تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف

أعلنت وزارة الرياضة
والمديرية الفنية لرياضة القفز على الزلاجات في النرويج
أن نجمي القفز ماريوس ليندفيك وأندريه فورفاغ قبِلا عقوبة إيقاف لثلاثة أشهر بعد تحقيق من الاتحاد الدولي
للتزلج حول تلاعب “مقصود” ببدلات القفز الخاصة بهما في بطولة العالم الأخيرة
.
وكشف التحقيق أن بدلات القفز قد حُقِنَت بخيوط إضافية أكثر صلابة في منطقة التقاطع بين الأرجل، ما زاد من مساحة السطح المعرضة للهواء ومن ثم من مسافة الطيران، الأمر الذي اعتُبر "خداعا متعمداً.
وأكد رئيس المدربين النرويجيّين ماغنوس بريفيك أن التعديلات كانت "خطأ غير مقبول"، وجاءت بعد ضغوط لتحقيق نتائج، وأضاف "لقد خدعنا النظام وكان هذا قرارا غير مدروس وليست لدينا مبرّرات".
وترافق هذا مع مطالبات من عدة دول، مثل النمسا
وسلوفينيا وبولندا، بإلغاء نتائج نرويج في البطولات ذات الصلة، وتحقيق شامل في تاريخ استخدام تلك البدلات.
من جهته
، أكد الاتحاد
الدولي للتزلّج أنه سيُطلق إصلاحات صارمة في القوانين الفنية والمعدات بدءا من الموسم المقبل، لضمان "رياضة نظيفة وعدالة بين المنافسين".