الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-12-20 | 04:26
فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع

أعاد المقاتل الأميركي واليوتيوبير جيك بول إلى أرض الواقع

نجح بطل العالم السابق للوزن الثقيل، البريطاني أنتوني جوشوا، في إعادة المقاتل الأميركي واليوتيوبير جيك بول إلى أرض الواقع، حين هزمه بضربة قاضية مذهلة، أدت على ما يبدو الى كسر محتمل في الفك.
حدث ذلك في النزال الذي أقيم فجر اليوم السبت في مدينة ميامي الأميركية، حيث جاءت الجولات الأربعة الأولى باهتة، قبل أن يسيطر جوشوا، وينجح في إسقاط بول مرتين في جولة خامسة مليئة بالإثارة، أكملها بلكمة مدمرة باليد اليمنى في الجولة السادسة.
وأنهى جوشوا، 36 عاماً، سلسلة الانتصارات الستة المتتالية لبول، وهو يضع نصب عينيه مواجهة يطاردها منذ سنوات مع مواطنه تايسون فيوري.



مقالات ذات صلة

فيديو - أرض بيضاء وثلوج تنهمر وهدف مذهل توّجوا بطل كندا
2025-11-10

فيديو - أرض بيضاء وثلوج تنهمر وهدف مذهل توّجوا بطل كندا

وائل كفوري يقلق جمهوره بعد عطل فني يعيد طائرته قبل الوصول إلى العلا
2025-12-19

وائل كفوري يقلق جمهوره بعد عطل فني يعيد طائرته قبل الوصول إلى العلا

غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته يعيد الجدل حول وضعه الصحي
2025-12-16

غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته يعيد الجدل حول وضعه الصحي

ظهور رومانسي يعيد كايلي جينر وتيموثي شالاميت إلى الواجهة وينهي شائعات الانفصال
2025-12-09

ظهور رومانسي يعيد كايلي جينر وتيموثي شالاميت إلى الواجهة وينهي شائعات الانفصال

فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع

رياضة

رياضات متنوعة

أنتوني جوشوا

تايسون فيوري

جيك بول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً
مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً
04:27

وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً

فاز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كمال الأجسام الوطنية الصينية

04:27

وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً

فاز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كمال الأجسام الوطنية الصينية

مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر
2025-12-17

مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر

اختفى دوس سانتوس بعد غطسه في النهر

2025-12-17

مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر

اختفى دوس سانتوس بعد غطسه في النهر

اكاديمية الصرفند الرياضية تحيي زينب صالح وأبطال المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي
2025-12-16

اكاديمية الصرفند الرياضية تحيي زينب صالح وأبطال المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي

مع عودة المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي محققاً نتائج لافتة في بطولة العالم

2025-12-16

اكاديمية الصرفند الرياضية تحيي زينب صالح وأبطال المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي

مع عودة المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي محققاً نتائج لافتة في بطولة العالم

اخترنا لك
وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً
04:27
مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر
2025-12-17
اكاديمية الصرفند الرياضية تحيي زينب صالح وأبطال المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي
2025-12-16
ماتيو باسكال ضاهر يحرز الذهب في بطولة لبنان للتايكواندو
2025-12-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025