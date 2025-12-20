فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع

🚨🚨🚨🚨🚨🚨



— جيك اكتشف ان فكّه مكسور اثناء حديثه بالمقابلة بعد النزال : اشعر بأن فكّي مكسور ، نعم بكل تأكيد هو مكسور ...#JakeJoshua

pic.twitter.com/HWFgHHbpGE — عبدالله | UFC (@HFC420) December 20, 2025 ANTHONY JOSHUA SHOWS HIS RESPECT TO JAKE PAUL AND IMMEDIATELY CALLS OUT TYSON FURY.



LIVE NOW ONLY ON NETFLIX! #JakeJoshua pic.twitter.com/AtdAmxAio2 — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

نجح بطل السابق للوزن الثقيل، ، في إعادة المقاتل الأميركي واليوتيوبير جيك بول إلى أرض الواقع، حين هزمه بضربة قاضية مذهلة، أدت على ما يبدو الى كسر محتمل في الفك.حدث ذلك في النزال الذي أقيم فجر السبت في مدينة الأميركية، حيث جاءت الجولات الأربعة الأولى باهتة، قبل أن يسيطر جوشوا، وينجح في إسقاط بول مرتين في جولة خامسة مليئة بالإثارة، أكملها بلكمة مدمرة باليد اليمنى في الجولة السادسة.وأنهى جوشوا، 36 عاماً، سلسلة الانتصارات الستة المتتالية لبول، وهو يضع نصب عينيه مواجهة يطاردها منذ سنوات مع مواطنه فيوري.