فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع

نجح بطل العالم
السابق للوزن الثقيل، البريطاني أنتوني جوشوا
، في إعادة المقاتل الأميركي واليوتيوبير جيك بول إلى أرض الواقع، حين هزمه بضربة قاضية مذهلة، أدت على ما يبدو الى كسر محتمل في الفك.
حدث ذلك في النزال الذي أقيم فجر اليوم
السبت في مدينة ميامي
الأميركية، حيث جاءت الجولات الأربعة الأولى باهتة، قبل أن يسيطر جوشوا، وينجح في إسقاط بول مرتين في جولة خامسة مليئة بالإثارة، أكملها بلكمة مدمرة باليد اليمنى في الجولة السادسة.
وأنهى جوشوا، 36 عاماً، سلسلة الانتصارات الستة المتتالية لبول، وهو يضع نصب عينيه مواجهة يطاردها منذ سنوات مع مواطنه تايسون
فيوري.