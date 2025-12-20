الأخبار
وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً

وفاة &quot;الراهب&quot; الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً
رياضات متنوعة

2025-12-20 | 04:27
وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً

فاز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كمال الأجسام الوطنية الصينية

بشكل مفاجئ، وعن عمر يناهز 30 عاما، توفي البطل الصيني وانغ كون، حيث أكدت جمعية كمال الأجسام في مقاطعة آنهوي يوم الأربعاء الماضي، أنه رحل "على ما يبدو" بسبب مشكلة في القلب.
وكان وانغ كون الذي فاز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كمال الأجسام الوطنية الصينية، يتمتع بصحة جيدة قبل أيام قليلة من وفاته، وهو اشتهر بنمط حياته التي تشبه حياة الرهبان، حيث كان يتناول كمثال مرق اللحم مع صلصة الصويا، وصدر دجاج مسلوق.
وكان وانغ خطط لافتتاح ناد رياضي جديد في مسقط رأسه "خفي"، وهي مدينة تقع في شمال غرب بحيرة تشاو في مقاطعة أنوي الصينية، معتبراً أن المشروع سيمثل "نقطة انطلاق جديدة، عالم جديد أمام عيني مباشرة".



