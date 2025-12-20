وفاة "الراهب" الصيني بشكل مفاجئ عن 30 عاماً

فاز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كمال الأجسام الوطنية

بشكل مفاجئ، وعن عمر يناهز 30 عاما، توفي البطل الصيني وانغ كون، حيث أكدت جمعية كمال الأجسام في يوم الأربعاء الماضي، أنه رحل "على ما يبدو" بسبب مشكلة في القلب.

وكان وانغ كون الذي فاز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كمال الأجسام الوطنية ، يتمتع بصحة جيدة قبل أيام قليلة من وفاته، وهو اشتهر بنمط حياته التي تشبه حياة الرهبان، حيث كان يتناول كمثال مرق اللحم مع صلصة الصويا، وصدر دجاج مسلوق.

وكان وانغ خطط لافتتاح ناد جديد في رأسه "خفي"، وهي مدينة تقع في بحيرة في مقاطعة أنوي الصينية، معتبراً أن المشروع سيمثل "نقطة انطلاق ، عالم جديد أمام عيني مباشرة".







