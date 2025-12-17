مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر

Geronimo dos Santos SLEEPS Aleksei Oleinik with one punch! #BKFC71 pic.twitter.com/centGohRbj — Matysek (@Matysek88) April 4, 2025

أعلنت بلدية ساو غابرييل دا كاشويرا في ، مقتل جيرونيمو دوس ، المقاتل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، المُلقب بـ"موندراغون"، عن 45 عاماً، غرقا في نهر ريو نيغرو في المدينة.واختفى دوس سانتوس، بعد غطسه في النهر، فبدأ غواصو البحث عنه على الفور، قبل أن ينتشلوا جثته من تحت الصخور في قاع النهر يوم أمس الاثنين.سجل دوس سانتوس 45 انتصاراً في 72 نزالا احترافيا خلال مشاركته في العديد من منظمات الفنون القتالية المختلطة (MMA) في أميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا، وانضم الى منظمة (UFC) عام 2012، لكن اصابته بوباء ب، منعه من مواجهة غابرييل غونزاغا في حدث (UFC 153).وخاض دوس سانتوس نزاله الأخير في - أبريل الماضي، وحقق فوزا بالضربة القاضية في الجولة الأولى على الروسي أليكسي أولينيك، في بطولة القتال بالأيدي العارية.