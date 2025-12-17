الأخبار
مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر

رياضات متنوعة

2025-12-17 | 00:33
مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر

اختفى دوس سانتوس بعد غطسه في النهر

أعلنت بلدية ساو غابرييل دا كاشويرا في البرازيل، مقتل جيرونيمو دوس سانتوس، المقاتل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، المُلقب بـ"موندراغون"، عن 45 عاماً، غرقا في نهر ريو نيغرو في المدينة.
واختفى دوس سانتوس، بعد غطسه في النهر، فبدأ غواصو إدارة الإطفاء البحث عنه على الفور، قبل أن ينتشلوا جثته من تحت الصخور في قاع النهر صباح يوم أمس الاثنين.
سجل دوس سانتوس 45 انتصاراً في 72 نزالا احترافيا خلال مشاركته في العديد من منظمات الفنون القتالية المختلطة (MMA) في أميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا، وانضم الى منظمة (UFC) عام 2012، لكن اصابته بوباء التهاب الكبد ب، منعه من مواجهة غابرييل غونزاغا في حدث (UFC 153).
وخاض دوس سانتوس نزاله الأخير في نيسان - أبريل الماضي، وحقق فوزا بالضربة القاضية في الجولة الأولى على الروسي أليكسي أولينيك، في بطولة القتال بالأيدي العارية.


مقتل "موندراغون" غرقاً في النهر

رياضة

رياضات متنوعة

جيرونيمو دوس سانتوس

الفنون القتالية المختلطة

Aljadeed
