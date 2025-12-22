عاجل
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
فيديو - قتال خلف الكواليس والبطل السابق يواجه الستريمر وفريقه

رياضات متنوعة

2025-12-22 | 00:27
فيديو - قتال خلف الكواليس والبطل السابق يواجه الستريمر وفريقه

وقع خلاف خلف الكواليس خلال حدث الملاكمة الكبير

وقع خلاف خلف الكواليس خلال حدث الملاكمة الكبير، الذي انتهى الى فوز البريطاني انتوني جوشوا على الأميركي جيك بول بالضربة القاضية، في ميامي، يوم أول من أمس السبت.
وحصل الخلاف بين أندريه أرلوفسكي، الأميركي – البيلاروسي، بطل الوزن الثقيل السابق في (UFC)، وطاقم الستريمر والمثير للجدل، الأميركي جاك دوهيرتي. 
وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت والكثير من التغطيات الصحفية، بدأ الشجار عندما اصطدم أرلوفسكي ودوهيرتي بصحبة حارس شخصي وعدد من أعضاء فريقه في ممر خلفي للفعالية، حيث تم تبادل الكلمات بسرعة وتطوّر الموقف إلى تدافع وضرب بين الطرفين. 
ووفق ما ظهر في التسجيلات، رد أرلوفسكي بسرعة على أحد أفراد فريق دوهيرتي الذي بادَر إلى توجيه لكمات تجاهه، قبل أن يتدخل الحاضرون لفضّ الشجار بين المقاتل المخضرم وفريق الستريمر.
ورغم أن دوافع المواجهة الكاملة لم تُكشف، إلا أن الفيديوهات المتداولة تظهر أرلوفسكي وهو يتعامل مع الموقف بقوة ويُبعد بعض الأشخاص، بينما حاول دوهيرتي أن يبعد فريقه عن التصعيد. 
الشجار انتشر بسرعة على منصّات التواصل، وغطّى جزءًا من أجواء الحدث الذي شهده الملايين، مع تأكيد أن أرلوفسكي لم يشارك في القتال الرسمي بين بول وجوشوا، وأن المواجهة كانت خارج حلبة النزال. 



