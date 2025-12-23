نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد

بعد أيام قليلة من رحيل مهاجم الفريق

ماكليسفيلد وفاة لاعبة الفريق النسائي الأول ويني مايلي (19 عامًا) بعد صراع مع مرض السرطان، في خبرٍ وصفه بأنه مفجع لجمهور الفريق وكل من عمل معها داخل المجموعة.

وأوضح بيان النعي المنشور عبر قنوات النادي أن مايلي كانت عضوًا "محترمًا" في الفريق النسائي، وأن حضورها الإنساني داخل غرفة الملابس ظل مؤثرًا حتى في الفترات التي لم تتمكن فيها من المشاركة بانتظام.

وتأتي وفاة مايلي بعد أيام قليلة من رحيل مهاجم الفريق إيثان ماكلويد (21 عامًا)، عقب حادث سير أثناء عودته من مباراة خارج أرضه أمام بيدفورد ضمن المؤتمر .

وفي بيان منفصل، قال ماكليسفيلد إن اللاعب كان في طريق العودة عندما تعرض لحادث على ، وعبّرت عن تعازيها لأسرتي اللاعبَين، مؤكدة تقديم الدعم لعناصر الفريقين الرجالي والنسائي في هذه الفترة الاستثنائية.





