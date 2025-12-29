الأخبار
فيديو - مدرّب يراوغ لاعبيه أثناء الاحتفالات

رياضات متنوعة

2025-12-29 | 01:28
تحوّلت احتفالات ما بعد المباراة إلى لقطة طريفة واسعة التداول

تحوّلت احتفالات ما بعد المباراة إلى لقطة طريفة واسعة التداول، بعدما حاول مدرّب فريق الجيش الأميركي لكرة القدم الجامعية جيف مونكن الإفلات من “حمام” مشروب غاتوريد الذي يسكبه اللاعبون عادةً على مدرّبهم احتفالًا بالفوز. 
ووفق المقطع المصوّر الذي نشرته منصّات رياضية، بدا مونكن وهو يغيّر اتجاهه أكثر من مرة على أرض الملعب، محاولًا تفادي اللاعبين الذين لاحقوه حاملين المبرد، قبل أن ينجحوا في الوصول إليه ورشّه بالمشروب في نهاية المطاف.
وجاءت الواقعة عقب فوز فريق الجيش على فريق كونيتيكت بنتيجة )41-16( في مباراة كأس جامعية أُقيمت في مدينة بوسطن يوم السبت شهدت تفوّق الفريق هجومياً.
ونقلت تغطية صحفية عن مونكن قوله إنه لم يكن يرغب في التعرّض لـ“حمام غاتوريد”، بسبب برودة الأجواء، قبل أن يعلّق مازحًا على قدرته على المراوغة رغم عمره، وهو ما أسهم في ترسيخ اللقطة كأحد أبرز مشاهد الاحتفالات بعد المباراة.




