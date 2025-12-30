الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-12-30 | 00:10
فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه

بعد أقل من أسبوعين على فوزه بالضربة القاضية على جيك بول

نُقل الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا إلى أحد المستشفيات في نيجيريا بعد تعرضه لحادث سير خطير، وذلك بعد أقل من أسبوعين على فوزه بالضربة القاضية على جيك بول في نزال أُقيم في مدينة ميامي الأميركية.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، كان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي لسيارة تعرضت لانفجار مفاجئ في أحد الإطارات أثناء القيادة على الطريق السريع، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة واصطدام المركبة بسيارة متوقفة، حيث أُصيب الملاكم بجروح طفيفة.
وتتابع السلطات المحلية التحقيق في ملابسات الحادث، بانتظار بيان رسمي يوضح التفاصيل الكاملة خلال الساعات المقبلة.
الاثنان اللذان توفيا بشكل مأساوي في حادثة أنتوني جوشوا كانا مدرّبيه وصديقَيْه المقربين، لاتز وسينا، وكانا جالسين في المقعد الأمامي للسيارة عند وقوع الحادث، بينما كان جوشوا في المقعد الخلفي.



مقالات ذات صلة

حادث سير خطير لشقيقة ليونيل ميسي ونقلها إلى روزاريو
2025-12-24

حادث سير خطير لشقيقة ليونيل ميسي ونقلها إلى روزاريو

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير
2025-10-15

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير

فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
2025-12-24

فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي

فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع
2025-12-20

فيديو - جوشوا يعيد جيك بول إلى أرض الواقع

فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه

رياضة

رياضات متنوعة

أنطوني جوشوا

جيك بول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
فيديو - مدرّب يراوغ لاعبيه أثناء الاحتفالات

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
00:19

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيبت امرأة

00:19

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيبت امرأة

فيديو - مدرّب يراوغ لاعبيه أثناء الاحتفالات
2025-12-29

فيديو - مدرّب يراوغ لاعبيه أثناء الاحتفالات

تحوّلت احتفالات ما بعد المباراة إلى لقطة طريفة واسعة التداول

2025-12-29

فيديو - مدرّب يراوغ لاعبيه أثناء الاحتفالات

تحوّلت احتفالات ما بعد المباراة إلى لقطة طريفة واسعة التداول

نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد
2025-12-23

نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد

بعد أيام قليلة من رحيل مهاجم الفريق

2025-12-23

نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد

بعد أيام قليلة من رحيل مهاجم الفريق

اخترنا لك
مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
00:19
فيديو - مدرّب يراوغ لاعبيه أثناء الاحتفالات
2025-12-29
نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد
2025-12-23
فيديو - قتال خلف الكواليس والبطل السابق يواجه الستريمر وفريقه
2025-12-22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025