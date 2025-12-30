فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه

نُقل الملاكم البريطاني
أنطوني جوشوا
إلى أحد المستشفيات في نيجيريا
بعد تعرضه لحادث سير خطير، وذلك بعد أقل من أسبوعين على فوزه بالضربة القاضية على جيك بول في نزال أُقيم في مدينة ميامي
الأميركية.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، كان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي لسيارة تعرضت لانفجار مفاجئ في أحد الإطارات أثناء القيادة على الطريق السريع
، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة واصطدام المركبة بسيارة متوقفة، حيث أُصيب الملاكم بجروح طفيفة.
وتتابع السلطات المحلية التحقيق في ملابسات الحادث، بانتظار بيان رسمي يوضح التفاصيل الكاملة خلال الساعات المقبلة.
الاثنان اللذان توفيا بشكل مأساوي في حادثة أنتوني
جوشوا كانا مدرّبيه وصديقَيْه المقربين، لاتز وسينا، وكانا جالسين في المقعد الأمامي للسيارة عند وقوع الحادث، بينما كان جوشوا في المقعد الخلفي.