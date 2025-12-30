الأخبار
مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
رياضات متنوعة

2025-12-30 | 00:19
مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيبت امرأة

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيبت امرأة بحالة انخفاض حرارة، إثر انهيار ثلجي مفاجئ وقع في قمة "تابلاتو" على ارتفاع نحو 2,700 متر، قرب منتجع بانتيكوسا في إقليم هويسكا شمال شرقي إسبانيا.
وذكرت المعلومات الأولية أن الانهيار باغت مجموعة من ستة متزلجين كانوا يمارسون التزلج في المنطقة، قبل أن يجرفهم الانزلاق.
وفي حين أشير بدايةً إلى وفاة اثنين وفقدان ثالث، أكدت قوات الحرس المدني لاحقًا العثور على الشخص المفقود وقد فارق الحياة، وأوضحت أن الشخصين الآخرين من المجموعة في حالة جيدة.
وتُعد المنطقة التي شهدت الحادث من المواقع المعروفة لدى محبي هذا النوع من الرياضات، نظرًا لطبيعتها الجبلية وما توفره من مسارات جذابة، لكنها تُصنّف أيضًا ضمن المناطق ذات المخاطر المرتفعة.



مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

رياضة

رياضات متنوعة

تابلاتو

بانتيكوسا

هويسكا

