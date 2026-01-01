فيديو - رسميا: كونور مكغريغور يواجه مايكل تشاندلر في البيت الأبيض

🚨 Michael Chandler teases a fight against Conor McGregor at the White House live on the CBS NYE broadcast 👀



“It does sound like I’ll be handing Conor McGregor a good ol’ fashioned butt whooping on the south lawn of the White House some time this summer. That’s the plan.”



(via… pic.twitter.com/yD2ypcAivg — Championship Rounds (@ChampRDS) January 1, 2026

أعلنت منظمة (UFC) رسميًا عن إقامة نزال مرتقب بين النجم الإيرلندي كونور مكغريغور والمقاتل الأميركي مايكل تشاندلر، في 14 حزيران - يونيو 2026 على الواجهة الجنوبية لحديقة في ، في حدث فريد وغير مسبوق في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.المواجهة تحمل اسم #UFCWhiteHouse، وتُعد واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الساحة القتالية، إذ يجمع هذا النزال بين أسلوب مكغريغور الهجومي المميز وشخصيته المسرحية أمام تشاندلر المعروف بقوته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.الإعلان الرسمي أثار ضجة بين جماهير الـUFC، التي ترى في هذا “لحظة تاريخية” ستبقى في ذاكرة الرياضة.الاختيار الاستثنائي لإقامة النزال على عشب البيت يعكس رغبة المنظمة في تقديم تجربة فريدة لمتابعي الرياضات القتالية، كما يسلّط الضوء على النمو العالمي لهذه الرياضة.ومن المتوقع أن يجذب الحدث اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا غير مسبوق، خصوصًا مع الشعبية الجماهيرية الكبيرة لكل من مكغريغور وتشاندلر في والعالم، واهتمام الرئيس شخصياً بالأمر.