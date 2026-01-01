فيديو - رسميا: كونور مكغريغور يواجه مايكل تشاندلر في البيت الأبيض

أعلنت منظمة (UFC) رسميًا عن إقامة نزال مرتقب بين النجم الإيرلندي كونور مكغريغور والمقاتل الأميركي مايكل تشاندلر، في 14 حزيران - يونيو 2026 على الواجهة الجنوبية لحديقة البيت الأبيض
في واشنطن العاصمة
، في حدث فريد وغير مسبوق في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.
المواجهة تحمل اسم #UFCWhiteHouse، وتُعد واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الساحة القتالية، إذ يجمع هذا النزال بين أسلوب مكغريغور الهجومي المميز وشخصيته المسرحية أمام تشاندلر المعروف بقوته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.
الإعلان الرسمي أثار ضجة واسعة
بين جماهير الـUFC، التي ترى في هذا الحدث
“لحظة تاريخية” ستبقى في ذاكرة الرياضة.
الاختيار الاستثنائي لإقامة النزال على عشب البيت الأبيض
يعكس رغبة المنظمة في تقديم تجربة فريدة لمتابعي الرياضات القتالية، كما يسلّط الضوء على النمو العالمي لهذه الرياضة.
ومن المتوقع أن يجذب الحدث اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا غير مسبوق، خصوصًا مع الشعبية الجماهيرية الكبيرة لكل من مكغريغور وتشاندلر في الولايات المتحدة
والعالم، واهتمام الرئيس دونالد ترامب
شخصياً بالأمر.