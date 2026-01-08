علاقة بيلا وديجان رغم فارق العمر الكبير بينهما

تحدثت تقارير عن أنهما يتواعدان بشكل غير رسمي

تصدّر اسم نجمة المصارعة الأميركية نيكي (المعروفة سابقًا نيكي بيلا) ولاعب فيلادلفيا إيغلز ديجان عناوين الصحافة الترفيهية والرياضية، بعدما تحدثت تقارير عن أنهما يتواعدان بشكل غير رسمي.

وبحسب ما نقلته منصات عدة عن موقع TMZ، فإن الطرفين أمضيا وقتًا معًا وخرجا في مواعيد، مع الإشارة إلى وجود انجذاب متبادل بينهما، دون صدور تأكيد مباشر من أيٍّ منهما حتى الآن.

في المقابل، كانت نيكي قد علّقت سابقًا على الشائعات المتداولة حول حياتها العاطفية عبر بودكاستها، في سياق يوحي بأنها ليست في علاقة في تلك الفترة، ما يترك الروايات الحالية ضمن إطار تقارير غير مؤكدة رسميًا.

ويبلغ ديجان 22 عامًا ويلعب في مركز الظهير مع إيغلز، وترتبط قيمته التعاقدية بعقد يقارب 9.28 ملايين ، بينما تبلغ نيكي 42 عامًا وتُعد من أبرز الأسماء في تاريخ WWE خلال العقدين الأخيرين.







