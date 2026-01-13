مقتل بطل شاب في فنون القتال المختلطة إثر شجار في مقهى

أفادت تقارير إعلامية أن مقاتل فنون القتال المختلطة الناشئ من طاجيكستان، صادلوف (15 عامًا)، قُتل طعناً خلال شجار نشب داخل مقهى إنترنت، في حادثة مأساوية.

ولم تنشر حتى الآن تفاصيل رسمية من الشرطة المحلية، لكن التقارير أشارت إلى أن الطعن استهدف منطقة – القلب، ما أدى إلى وفاة الشاب في مكان الحادث، وقد تم احتجاز أشخاص من نفس الفئة العمرية على خلفية القضية.

يُذكر أن صادلوف لم يكن مجرد شاب عادي، بل كان بطلًا في فئات داخل لفنون القتال المختلطة (IMMAF) وممثلًا مهمًا لرياضة MMA في طاجيكستان على مستوى ، وقد حقق نجاحات بارزة في بطولات الفنون القتالية قبل وفاته، ما جعل الخبر أكثر صدمة في الأوساط الرياضية.

وتثير الحادثة حزنًا عميقًا في المجتمع الرياضي، خاصة وأن كان يُعد من المواهب الصاعدة في الرياضة، ما يعيد إلى الأذهان مدى هشاشة حياة الشباب خارج المنافسات الرياضية وحولهم الظروف اليومية، وأن المهارات القتالية داخل الحلبة لا تحمي دائمًا من العنف خارجها.