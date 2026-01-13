عاجل
مقتل بطل شاب في فنون القتال المختلطة إثر شجار في مقهى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل بطل شاب في فنون القتال المختلطة إثر شجار في مقهى
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-01-12 | 23:59
مقتل بطل شاب في فنون القتال المختلطة إثر شجار في مقهى

قُتل طعناً خلال شجار نشب داخل مقهى إنترنت

أفادت تقارير إعلامية أن مقاتل فنون القتال المختلطة الناشئ من طاجيكستان، محمد علي صادلوف (15 عامًا)، قُتل طعناً خلال شجار نشب داخل مقهى إنترنت، في حادثة مأساوية.

ولم تنشر حتى الآن تفاصيل رسمية من الشرطة المحلية، لكن التقارير أشارت إلى أن الطعن استهدف منطقة الصدر – القلب، ما أدى إلى وفاة الشاب في مكان الحادث، وقد تم احتجاز أشخاص من نفس الفئة العمرية على خلفية القضية.

يُذكر أن صادلوف لم يكن مجرد شاب عادي، بل كان بطلًا في فئات الشباب داخل الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة (IMMAF) وممثلًا مهمًا لرياضة MMA في طاجيكستان على مستوى العالم، وقد حقق نجاحات بارزة في بطولات الفنون القتالية قبل وفاته، ما جعل الخبر أكثر صدمة في الأوساط الرياضية.

وتثير الحادثة حزنًا عميقًا في المجتمع الرياضي، خاصة وأن الضحية كان يُعد من المواهب الصاعدة في الرياضة، ما يعيد إلى الأذهان مدى هشاشة حياة الشباب خارج المنافسات الرياضية وحولهم الظروف اليومية، وأن المهارات القتالية داخل الحلبة لا تحمي دائمًا من العنف خارجها.

 

 

 

 

 

مقتل بطل شاب في فنون القتال المختلطة إثر شجار في مقهى

رياضة

رياضات متنوعة

فنون القتال المختلطة

طاجيكستان

محمد علي صادلوف

