فيديو - انهيار ثلجي يبتلع المتزلجين والحصيلة قتلى وجرحى

🇮🇹 Terrifying footage from Courmayeur ski resort as skiers get swallowed by an avalanche on Mont Blanc.



2 people lost their lives.



15 rescuers, 3 K-9 units, and 2 helicopters deployed.



A reminder that nature doesn't care how experienced you are.pic.twitter.com/D0fuOqU2kO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 18, 2026

وقع حادث مأساوي في جبال مونت بلانك الكائنة في منطقة كورمايور شمال ، عندما اجتاحت انهيارات ثلجية (Avalanche) مجموعة من المتزلّجين خارج المسارات الرسمية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث في موقع كان يُستخدم للتزلج الحر بعيدًا عن المضمار المعتمد.وأفادت إدارة الإنقاذ الجبلي أن الحادث وقع 15 شباط - فبراير 2026 في محلة تسمى (Couloir Vesses)، حيث علق ثلاثة متزلجين تحت الثلوج.وشملت جهود البحث والإنقاذ 15 رجل إنقاذ وثلاث وحدات كلاب مدربة بالإضافة إلى مروحيّتين لتأمين المكان وإنقاذ المصابين، قبل أن يُعلن عن وفاة اثنين منهم بينما لا يزال مصابٌ ثالث يتلقى العلاج.وتأتي هذه الحوادث ضمن موجة خطرة من الانهيارات التي تضرب مناطق الألب حاليًا بسبب ظروف ثلجية غير مستقرة إثر عواصف وتساقط كثيف للأمطار والثلوج في الطبقات ، ما يعزّز تحذيرات خفر الجبال من مخاطر التزلج خارج المسارات المُهيّأة حتى بالنسبة للمتزلّجين ذوي الخبرة.