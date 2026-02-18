الأخبار
فيديو - انهيار ثلجي يبتلع المتزلجين والحصيلة قتلى وجرحى

فيديو - انهيار ثلجي يبتلع المتزلجين والحصيلة قتلى وجرحى
رياضات متنوعة

2026-02-18 | 02:33
فيديو - انهيار ثلجي يبتلع المتزلجين والحصيلة قتلى وجرحى

وقع حادث مأساوي في جبال مونت بلانك شمال إيطاليا

وقع حادث مأساوي في جبال مونت بلانك الكائنة في منطقة كورمايور شمال إيطاليا، عندما اجتاحت انهيارات ثلجية (Avalanche) مجموعة من المتزلّجين خارج المسارات الرسمية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث في موقع كان يُستخدم للتزلج الحر بعيدًا عن المضمار المعتمد.
وأفادت إدارة الإنقاذ الجبلي الإيطالية أن الحادث وقع صباح الأحد 15 شباط - فبراير 2026 في محلة تسمى (Couloir Vesses)، حيث علق ثلاثة متزلجين تحت الثلوج. 
وشملت جهود البحث والإنقاذ 15 رجل إنقاذ وثلاث وحدات كلاب مدربة بالإضافة إلى مروحيّتين لتأمين المكان وإنقاذ المصابين، قبل أن يُعلن عن وفاة اثنين منهم بينما لا يزال مصابٌ ثالث يتلقى العلاج.
وتأتي هذه الحوادث ضمن موجة خطرة من الانهيارات التي تضرب مناطق الألب حاليًا بسبب ظروف ثلجية غير مستقرة إثر عواصف وتساقط كثيف للأمطار والثلوج في الطبقات العليا، ما يعزّز تحذيرات خفر الجبال من مخاطر التزلج خارج المسارات المُهيّأة حتى بالنسبة للمتزلّجين ذوي الخبرة.



مقالات ذات صلة

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
2025-12-30

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

انهيار ثلجي يودي بحياة بطل أولمبي
2026-01-15

انهيار ثلجي يودي بحياة بطل أولمبي

بعد العاصفة الثلجية فاريا تستقبل متزلجين من لبنان والخارج
2026-01-05

بعد العاصفة الثلجية فاريا تستقبل متزلجين من لبنان والخارج

فيديو - تعرّض متزلج الى حادث في دورة الألعاب الأولمبية
2026-02-05

فيديو - تعرّض متزلج الى حادث في دورة الألعاب الأولمبية

رياضة

رياضات متنوعة

جبال مونت بلانك

كورمايور

Avalanche

