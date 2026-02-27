فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن

🚨 A female skier slipped under the chairlift safety bar shortly after boarding the Big Bear Express. She dangled high above the ground as the chair continued its 1,309-foot vertical ascent. Two snowboarders on the same chair grabbed her and held her up, preventing a catastrophic… pic.twitter.com/e7czXBWs4c — Crystal Hope (@CrystalHope1979) February 26, 2026

وقعت حادثة كادت تكون قاتلة، على مصعد الكراسي (Big Bear Express) في مركز تزلج بيغ بير، عندما انزلقَت متزلّجة مباشرةً تحت قضيب الأمان بعد صعودها بالكورس، ما جعلها تتدلّى على ارتفاع شاهق (حوالي 400 متراً) فوق ، بينما استمر الكرسي في الصعود.وبحسب ما أظهره الفيديو المتداول، تصرف متزلّجان على نفس الكرسي بسرعة فائقة وتمكّنا من إمساكها ومنعها من السقوط خلال اللحظات الحرجة، ما أنقذها من كارثة محققة.وعند وصول الكرسي إلى ، تمّ تنبيه فرق دورية التزلّج (Ski Patrol)التي قرّرت إبقاء المصعد يعمل بدلًا من إيقافه لشنّ عملية إنقاذ بحبال، معتقدين أن ذلك سيكون أكثر أمانًا حتى تصل إلى أعلى المكان ويُتسنّى تأمينها.وعلى الرغم من صدمتها بسبب ما واجهته من ارتفاع وسقوط محتمل، وصلت المتزلجة إلى القمة، وتنفّست الصعداء، وشكّل تدخل زملائها في الكرسي فرقًا حاسمًا في تحول نهاية من مأساة إلى قصة .