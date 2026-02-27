الأخبار
فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن

فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن
رياضات متنوعة

2026-02-27 | 03:05
فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن

وقعت حادثة كادت تكون قاتلة

وقعت حادثة كادت تكون قاتلة، على مصعد الكراسي (Big Bear Express) في مركز تزلج بيغ بير، عندما انزلقَت متزلّجة مباشرةً تحت قضيب الأمان بعد صعودها بالكورس، ما جعلها تتدلّى على ارتفاع شاهق (حوالي 400 متراً) فوق الأرض، بينما استمر الكرسي في الصعود.
وبحسب ما أظهره الفيديو المتداول، تصرف متزلّجان على نفس الكرسي بسرعة فائقة وتمكّنا من إمساكها ومنعها من السقوط خلال اللحظات الحرجة، ما أنقذها من كارثة محققة. 
وعند وصول الكرسي إلى المحطة العليا، تمّ تنبيه فرق دورية التزلّج  (Ski Patrol)التي قرّرت إبقاء المصعد يعمل بدلًا من إيقافه لشنّ عملية إنقاذ بحبال، معتقدين أن ذلك سيكون أكثر أمانًا حتى تصل إلى أعلى المكان ويُتسنّى تأمينها.
وعلى الرغم من صدمتها بسبب ما واجهته من ارتفاع وسقوط محتمل، وصلت المتزلجة بسلام إلى القمة، وتنفّست الصعداء، وشكّل تدخل زملائها في الكرسي فرقًا حاسمًا في تحول نهاية اليوم من مأساة إلى قصة نجاة.


