نجم إيرلندا على الكراسي المتحركة يقاطع مواجهة إسرائيل

نجم إيرلندا على الكراسي المتحركة يقاطع مواجهة إسرائيل
رياضات متنوعة

2026-05-20 | 01:04
نجم إيرلندا على الكراسي المتحركة يقاطع مواجهة إسرائيل

احتجاجاً على الحرب الجارية في غزة

أعلن آلان دينن، لاعب منتخب أيرلندا للرجبي على الكراسي المتحركة، مقاطعته للمباراة المرتقبة أمام منتخب إسرائيل ضمن منافسات بطولة أوروبا، المقرر إقامتها في 28 أيار - مايو، احتجاجاً على الحرب الجارية في غزة.
وجاء إعلان داينين بعد سحب القرعة التي أوقعت المنتخب الأيرلندي في مواجهة مع إسرائيل، وسط توجه داخل الفريق لإبداء موقف احتجاجي خلال البطولة.
وقال داينين في بيان نشره بهذا الخصوص "“أقاطع المباراة ضد إسرائيل لأنني لا أستطيع فصل الرياضة عن واقع ما يحدث في غزة وفلسطين".
وأضاف "من خلال عملي في جمع التبرعات مع منظمة Aclaí Palestine داخل مخيم عايدة للاجئين، رأيت بنفسي التأثير الذي يخلّفه الاحتلال والعنف على الحياة اليومية للناس".
وتابع "غزة تضم اليوم واحداً من أعلى معدلات الأطفال مبتوري الأطراف مقارنة بعدد السكان في العالم، حيث فقد آلاف الأطفال طرفاً أو أكثر، وأعتقد أن ما يحدث يرقى إلى الإبادة الجماعية، وفقاً لما وصفته به العديد من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين". 
وأضاف "الرياضة منصة قوية قادرة على إحداث تغيير اجتماعي، وأؤمن بأن على الرياضيين مسؤولية اتخاذ موقف عندما تكون حقوق الإنسان الأساسية على المحك.”
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الدعوات داخل الأوساط الرياضية الأوروبية لمقاطعة الفرق والمنتخبات الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة، التي خلّفت آلاف الضحايا والجرحى منذ اندلاعها.


