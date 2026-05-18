فيديو - كرة طائشة تصيب المشجعة في رأسها

A-
A+

رياضات متنوعة

2026-05-18 | 00:44
تحولت لحظة عادية في مدرجات ملعب "تي-موبايل بارك" إلى مشهد مؤلم

تحولت لحظة عادية في مدرجات ملعب "تي-موبايل بارك" إلى مشهد مؤلم، بعدما تعرّضت مشجّعة شابّة لضربة قوية ومباشرة في الرأس إثر كرة طائشة وصلت إلى المدرجات خلال مباراة سياتل مارينرز وسان دييغو بادريس، بينما كانت توثق الأجواء السعيدة وتسجل مقطع فيديو برفقة صديقتها.
ووقعت الحادثة في الشوط الخامس من المباراة، عندما اصابت كرة خاطئة وقوية من مضرب لاعب فريق بادريس "سونغ-مون سونغ" المشجعة "جيمي غولا" في أعلى رأسها بشكل مباشر. 
وأظهر المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الإصابة، قبل أن تبدو غولا متألمة للغاية وسط حالة من الذعر التي خيمت على المشجعين من حولها.
ونُقلت المصابة على الفور إلى مركز "هاربورفيو" الطبي القريب من الملعب لتلقي الإسعافات والفحوصات اللازمة، حيث طمأنت الجميع لاحقًا بأنها أصبحت "أفضل قليلاً"، رغم استمرار التورم والصداع الخفيف. 
ومن جانبه، تواصل طاقم فريق مارينرز مع المشجعة للاطمئنان عليها ومواساتها بتقديم تذاكر مجانية لمباريات مستقبلية. 


