أي عيد وأي تحرير؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
وزارة الصحة: 3185 شهيدًا و9633 جريحًا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى 25 أيار
2026

برنامج أكاديمي مخصص للتلامذة الرياضيين في لبنان

رياضات متنوعة

2026-05-25 | 02:34
برنامج أكاديمي مخصص للتلامذة الرياضيين في لبنان

يبدأ العمل به في السنة الدراسية 2026-2027

كشفت مدرسة الحكمة هاي سكول في عين سعادة ومعهد ستب أهيد الخطوط العريضة للبرنامج الأكاديمي المخصص للتلامذة الرياضيين، الذي سيبدأ العمل به في السنة الدراسية 2026-2027، بعدما حاز على الترخيص الرسمي من وزارة التربية والتعليم العالي.
وعقدت بالمناسبة ندوة تعريفية توجيهية في أوديتوريوم المدرسة أدارها الإعلامي غياث ديبرا، وتحدّث فيها رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر، مديرة الشؤون الأكاديمية في الحكمة هاي سكول ميراي كوبالي، مؤسس ستيب أهيد ورئيسه فؤاد جرجس ولاعب منتخب لبنان لكرة السلة جهاد الخطيب، الذي سبق أن تابع برامج مشابهة أكاديمياً ورياضياً في كل من صربيا، إسبانيا، تركيا وكندا.
جمع اللقاء فاعليات تربوية ورياضية وإعلامية، تقدّمها رئيس الحكمة هاي سكول الأب أنطوان عساف، رئيس الاتحاد اللبناني للترياثلون المهندس وسيم إسماعيل، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة الدكتور بيار هاني، إلى جانب أفراد من الهيئة التعليمية والإدارية في الحكمة هاي سكول وستيب أهيد وتلامذة ومهتمين.
وتطرّق المنتدون إلى جوانب مختلفة تتعلّق بالبرنامج الذي يعزز الموهبة الرياضية ويصقلها وبسلّحها بالعلم في الوقت عينه، فضلاً عن الدور المنتظر أن يلعبة في السعي إلى نهضة رياضية تبدأ من القاعدة وفق أسس علمية صحيحة. وستكون الإنطلاقة مع تلامذة المرحلة الثانوية وفي ألعاب كرة القدم وكرة السلة والجمباز، على أن تتوسّع "الاختصاصات" في السنوات المقبلة.
وأشار جرجس إلى مواكبة ميدانية من مدرّبين اختصاصيين، وبإشراف مدير رياضي أوروبي متفرّغ خبير سيقدّم تجربته في هذا الإطار، مع احاطة الحكمة هاي سكول و"ستيب أهيد" ورعايتهما على مختلف الأصعدة. 
ويضمن هذا البرنامج استمرار الرياضيين في دراستهم مراعياً الضغوط البدنية والزمنية التي يواجهونها. من خلال توفير جداول مرنة ودعم أكاديمي متين وبيئات تعليمية مناسبة، ما يساعدهم على التفوّق تنافسياً ودراسياً، ويهيأهم للنجاح في مسيرتهم الرياضية وحصد الألقاب والبطولات، وكذلك في مساعيهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.
وطوّرت الحكمة هاي سكول منهاجاً يلبّي الطموحات يلائم طلاب البرنامج الأميركي، مع التركيز على التحضير لاختبار القبول الجامعي ومتطلّباته SAT. 
وسيُدمج برنامج التدريب الرياضي بشكل كامل في البرنامج الأكاديمي، ما يُتيح تجربة تعليمية شاملة تُوازن بين التميّز الرياضي والتحصيل الأكاديمي.
أما التلامذة الذين يتبعون البرنامج اللبناني، فسيكون لديهم منهج دراسي يُركّز على إعدادهم للاختبارات الرسمية، واختبارSAT، ومتطلّبات القبول الجامعي. 
وسيتلقى الطلاب الذين سينضمون إلى برنامج "ستيب أهيد" SAP تدريباً مُصمّماً في إدارة الذات، مع التركيز خصوصاً على إدارة الوقت بفعالية، من دون إغفال المهارات اللازمة لتحقيق التوازن بنجاح بين المسؤوليات الأكاديمية والالتزامات الرياضية. 
وستخضع طلبات المرشّحين، الذين يستوّفون الشروط، لمراجعة دقيقة تتولّاها لجنة برنامج الطلاب الرياضيين (SAP)، المؤلفّة من مدرّبين من STEP AHEAD ورؤساء الأقسام في مدرسة الحكمة هاي سكول والمدير الأكاديمي للبرنامج، وسيحصل المقبولون على 40 حصة أسبوعياً، موزّعة بالتساوي بين 20 حصة دراسية و20 حصة مخصصة للبرنامج الرياضي.
ومن خلال الشراكات التي سبق أن عقدها "ستيب أهيد"، يفتح هذا البرنامج أمام التلامذة المؤهلين مسارات للانضمام إلى فرق الدوري الأميركي للجامعات عبر "Nil Program"، وأندية أوروبية بارزة في الـEuroleague من خلال فترات معايشة ميدانية وتدريب نوعي مركّز.  


