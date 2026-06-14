فيديو - مصرع شابة برازيلية إثر خطأ كارثي في قفزة ترفيهية

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026 🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

لقيت الشابة البرازيلية ماريا إدواردا رودريغيز دي فريتاس (21 عاماً) مصرعها في حادث مأساوي في مدينة بولاية ساو باولو، بعدما سقطت من جسر يُعرف محلياً "جسر العظمي" خلال نشاط قفز بالحبال، حيث جرى نسيان تثبيت حبل الأمان في معداتها قبل القفز.وبحسب إفادات الشهود، قامت مجموعة من العاملين برمي الشابة من ضمن النشاط الترفيهي، قبل أن يتبين بعد ثوانٍ أن حبل الأمان لم يكن موصولاً بالحزام الخاص بها.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصاً يصرخون محذرين من غياب الحبل، لكن الأوان كان قد فات، لتسقط من ارتفاع يقارب 40 متراً وتفارق الحياة في موقع الحادث.وأكدت السلطات توقيف ستة أشخاص واستجوابهم على خلفية الحادث، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً جنائياً لتحديد المسؤوليات ومعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات لإجراءات السلامة المعتمدة في مثل هذه الأنشطة.وكانت ماريا إدواردا قد نشرت عبر حساباتها على صوراً ومقاطع قصيرة قبل الحادث بساعات، عبّرت فيها عن حماسها لخوض التجربة للمرة الأولى، دون أن تعلم أن خطأً بشرياً قاتلاً سيُنهي حياتها.ويُعد جسر الهيكل العظمي في ليميرا من المواقع المعروفة لدى هواة الأنشطة الخطرة والقفز بالحبال، حيث تُنظم فيه فعاليات قفز من ارتفاعات تصل إلى نحو 30 متراً، ويستقطب عدداً كبيراً من المغامرين سنوياً.