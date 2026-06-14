فيديو - مصرع شابة برازيلية إثر خطأ كارثي في قفزة ترفيهية

لقيت الشابة البرازيلية ماريا إدواردا رودريغيز دي فريتاس (21 عاماً) مصرعها في حادث مأساوي في مدينة ليميرا
بولاية ساو باولو، بعدما سقطت من جسر يُعرف محلياً باسم
"جسر الهيكل
العظمي" خلال نشاط قفز بالحبال، حيث جرى نسيان تثبيت حبل الأمان في معداتها قبل القفز.
وبحسب إفادات الشهود، قامت مجموعة من العاملين برمي الشابة من الجسر
ضمن النشاط الترفيهي، قبل أن يتبين بعد ثوانٍ أن حبل الأمان لم يكن موصولاً بالحزام الخاص بها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصاً يصرخون محذرين من غياب الحبل، لكن الأوان كان قد فات، لتسقط الضحية
من ارتفاع يقارب 40 متراً وتفارق الحياة في موقع الحادث.
وأكدت السلطات توقيف ستة أشخاص واستجوابهم على خلفية الحادث، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً جنائياً لتحديد المسؤوليات ومعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات لإجراءات السلامة المعتمدة في مثل هذه الأنشطة.
وكانت ماريا إدواردا قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
صوراً ومقاطع قصيرة قبل الحادث بساعات، عبّرت فيها عن حماسها لخوض التجربة للمرة الأولى، دون أن تعلم أن خطأً بشرياً قاتلاً سيُنهي حياتها.
ويُعد جسر الهيكل العظمي في ليميرا من المواقع المعروفة لدى هواة الأنشطة الخطرة والقفز بالحبال، حيث تُنظم فيه فعاليات قفز من ارتفاعات تصل إلى نحو 30 متراً، ويستقطب عدداً كبيراً من المغامرين سنوياً.