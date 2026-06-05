منع النجم الأميركي من دخول البيت الأبيض بسبب نتنياهو

منع من حضور إحدى الفعاليات القتالية في

أعلن النجم الأميركي شون ستريكلاند، بطل منظمة UFC في وزن المتوسط، عبر منصة ، عن منعه من حضور إحدى الفعاليات القتالية في رغم كونه أحد أبرز الأبطال لدى المنظمة.

وأوضح ستريكلاند أن القرار جاء بعد تصريحاته السياسية ، التي قال فيها إن رئيس الوزراء بنيامين "يتحكم في (الرئيس) ".

ولم يكتف ستريكلاند بذلك، بل نشر لاحقاً مقطع فيديو، أكد فيه أنه لن يتراجع عن مواقفه، وأنه ما زال يعتزم التوجه إلى موقع حاملاً حزام البطولة حتى وإن مُنع من الدخول.

وجاء ذلك بالتزامن مع بطولة UFC Freedom 250 التي تقام في يوم 14 الجاري، بالتزامن مع عيد الأميركي، وعيد الميلاد الثمانين للرئيس .







