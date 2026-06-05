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منع النجم الأميركي من دخول البيت الأبيض بسبب نتنياهو

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منع النجم الأميركي من دخول البيت الأبيض بسبب نتنياهو
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رياضات متنوعة

2026-06-05 | 01:23
منع النجم الأميركي من دخول البيت الأبيض بسبب نتنياهو

منع من حضور إحدى الفعاليات القتالية في البيت الأبيض

أعلن النجم الأميركي شون ستريكلاند، بطل منظمة UFC في وزن المتوسط، عبر منصة إنستغرام، عن منعه من حضور إحدى الفعاليات القتالية في البيت الأبيض رغم كونه أحد أبرز الأبطال لدى المنظمة.
وأوضح ستريكلاند أن القرار جاء بعد تصريحاته السياسية الأخيرة، التي قال فيها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يتحكم في (الرئيس) ترامب".
ولم يكتف ستريكلاند بذلك، بل نشر لاحقاً مقطع فيديو، أكد فيه أنه لن يتراجع عن مواقفه، وأنه ما زال يعتزم التوجه إلى موقع الحدث حاملاً حزام البطولة حتى وإن مُنع من الدخول.
وجاء ذلك بالتزامن مع بطولة UFC Freedom 250 التي تقام في الولايات المتحدة يوم 14 الجاري، بالتزامن مع عيد العلم الأميركي، وعيد الميلاد الثمانين للرئيس دونالد ترامب.



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