فيديو - إنجاز أوروبي جديد لبرشلونة

La 13a pel @FCBhandbol.



La 50a Copa d'Europa (Champions) del club



🤾‍♂️ 13 Handbol

🏑 22 Hockey

⚽️ 5 Futbol masculí

⚽️ 4 Futbol femení

🥅 4 Futbol Sala

🏀 2 Bàsquet



Visca el Barça i visca Catalunya! 🟦🟥🟨 pic.twitter.com/227yFi2j12 — Marc Portet i Bruguera (@portet_bruguera) June 14, 2026 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 13eme Ligue des Champions pour le FC Barcelone 🇪🇸 pic.twitter.com/dlGJbU1Xit — HandNews (@HandNewsfr) June 14, 2026 Barca are now European handball Champions. 50 European trophies as a club. pic.twitter.com/YZ35JqVurD — Barça Touchline (@BarcaTouchline) June 14, 2026

تُوّج بطلًا لدوري أبطال لكرة اليد، بعد فوزه على فوكسه برلين الألماني (37-34) في النهائي الذي أُقيم في كولونيا، ليواصل الفريق الكتالوني هيمنته على اللعبة قارياً.وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 13 لقبًا في لكرة اليد، معزّزًا موقعه كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، مؤكدًا تفوّقه التاريخي في واحدة من أبرز مسابقات النادي على المستوى .ولم يقتصر الإنجاز على فريق اليد وحده، إذ منح هذا التتويج نادي برشلونة اللقب الأوروبي رقم 50 في تاريخه بين مختلف أقسامه الرياضية، في رقم يعكس مكانة النادي كواحد من أبرز الأندية المتعددة الرياضات في أوروبا.فقد حصد برشلونة لقب كرة اليد 13 مرة، والهوكي 22 وكرة القدم للرجال 5 مرات والسيدات 4 مرات وكرة الصالات 4 وكرة السلة مرتين.وجاء اللقب بعد موسم استثنائي للفريق بقيادة المدرب كارلوس أورتيغا، تُوّج خلاله برشلونة بكل البطولات التي شارك فيها، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلّه القاري ويؤكد استمرار حضوره القوي على قمة كرة اليد الأوروبية.