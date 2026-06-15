فيديو - إنجاز أوروبي جديد لبرشلونة

تُوّج برشلونة
بطلًا لدوري أبطال أوروبا
لكرة اليد، بعد فوزه على فوكسه برلين الألماني (37-34) في النهائي الذي أُقيم في كولونيا، ليواصل الفريق الكتالوني هيمنته على اللعبة قارياً.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 13 لقبًا في دوري أبطال أوروبا
لكرة اليد، معزّزًا موقعه كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، مؤكدًا تفوّقه التاريخي في واحدة من أبرز مسابقات النادي على المستوى الأوروبي
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ولم يقتصر الإنجاز على فريق اليد وحده، إذ منح هذا التتويج نادي برشلونة اللقب الأوروبي رقم 50 في تاريخه بين مختلف أقسامه الرياضية، في رقم يعكس مكانة النادي كواحد من أبرز الأندية المتعددة الرياضات في أوروبا.
فقد حصد برشلونة لقب كرة اليد 13 مرة، والهوكي 22 وكرة القدم للرجال 5 مرات والسيدات 4 مرات وكرة الصالات 4 وكرة السلة مرتين.
وجاء اللقب بعد موسم استثنائي للفريق بقيادة المدرب كارلوس أورتيغا، تُوّج خلاله برشلونة بكل البطولات التي شارك فيها، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلّه القاري ويؤكد استمرار حضوره القوي على قمة كرة اليد الأوروبية.