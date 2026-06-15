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فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا

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فيديو - بطل &quot;آيرون مان&quot; من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا
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رياضات متنوعة

2026-06-15 | 00:32
فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا

أوّل شخص من ذوي متلازمة داون يُكمل سباق آيرون مان كاملًا

واصل الأميركي كريس نيكيتش، أوّل شخص من ذوي متلازمة داون يُكمل سباق آيرون مان كاملًا، كتابة فصول جديدة من قصته الملهمة، بعدما أنهى سباق Ironman 70.3 Massachusetts برفقة الطبيب تومي مارتن، الذي تطوّع لمرافقته قبل انطلاق السباق بفترة قصيرة.
وكان نيكيتش قد دخل التاريخ عام 2020، عندما أصبح أوّل شخص من ذوي متلازمة داون يُنهي سباق Ironman كاملًا، مسجلًا إنجازه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بزمن بلغ 16 ساعة و46 دقيقة و9 ثوانٍ.
وفي ماساتشوستس، احتاج نيكيتش إلى دليل يركض إلى جانبه، فتقدّم الدكتور تومي مارتن للمهمّة، قبل أن يخرج من التجربة برسالة مؤثرة، مؤكّدًا أنّه تعلّم من كريس عن الحياة والإصرار أكثر مما تعلّمه عن خطط السباقات أو الأرقام الشخصية.



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