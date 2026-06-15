فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا

Chris Nikic, the first person with Down syndrome to complete an Ironman, completes Ironman 70.3 Massachusetts.



Shortly before the race, Nikic announced that he needed a guide to run alongside him for the race.



That's when Dr. Martin decided to step up.

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"I learned more… pic.twitter.com/kusyo0Me0J — (@CollinRugg) June 14, 2026

واصل الأميركي كريس نيكيتش، أوّل شخص من ذوي متلازمة داون يُكمل سباق آيرون مان كاملًا، كتابة فصول من قصته الملهمة، بعدما أنهى سباق Ironman 70.3 Massachusetts برفقة الطبيب مارتن، الذي تطوّع لمرافقته قبل انطلاق السباق بفترة قصيرة.وكان نيكيتش قد دخل التاريخ عام 2020، عندما أصبح أوّل شخص من ذوي متلازمة داون يُنهي سباق Ironman كاملًا، مسجلًا إنجازه في موسوعة بزمن بلغ 16 ساعة و46 دقيقة و9 ثوانٍ.وفي ، احتاج نيكيتش إلى دليل يركض إلى جانبه، فتقدّم الدكتور تومي مارتن للمهمّة، قبل أن يخرج من التجربة برسالة مؤثرة، مؤكّدًا أنّه تعلّم من كريس عن الحياة والإصرار أكثر مما تعلّمه عن خطط السباقات أو الأرقام الشخصية.