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بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا

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بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا
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رياضات متنوعة

2026-07-25 | 04:46
بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا

تفوّق بأكثر من دقيقة على الرقم القياسي السابق الذي سجّله الإيطالي ماركو بانتاني قبل نحو 3 عقو

قدّم السلوفيني تاديي بوغاتشار عرضًا استثنائيًّا في المرحلة الـ19 من طواف فرنسا، بعدما انفرد بصدارة السباق على الصعود الشهير إلى ألب دويز، وحسم المرحلة الجبليّة التي امتدّت لمسافة 127.9 كيلومترًا بين غاب والقمّة الأسطوريّة.
وأنهى بوغاتشار الصعود البالغ طوله 13.8 كيلومترًا في 35 دقيقة و27 ثانية، متفوّقًا بأكثر من دقيقة على الرقم القياسي السابق الذي سجّله الإيطالي ماركو بانتاني قبل نحو 3 عقود.
وانطلق درّاج فريق الإمارات إكس آر جي في هجوم حاسم خلال الجزء الأخير من المرحلة، قبل أن يتجاوز المتقدّمين ويصل وحيدًا إلى خط النهاية، فيما حلّ الفرنسي ليني مارتينيز ثانيًا، والإكوادوري ريتشارد كاراباز ثالثًا.
وعزّز تاديي بوغاتشار بهذا الانتصار صدارته للترتيب العام، رافعًا الفارق عن أقرب منافسيه البلجيكي ريمكو إيفينيبول إلى 7 دقائق و11 ثانية، قبل مرحلة جبليّة أخيرة والوصول إلى باريس.
وجاء الفوز ليؤكّد هيمنة السلوفيني على النسخة الحاليّة، ويقرّبه خطوة إضافيّة من الاحتفاظ بلقب طواف فرنسا للموسم الثالث تواليًا، وإضافة لقب خامس إلى سجله في السباق الأشهر عالميًّا.

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