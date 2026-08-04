أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مدرّب يعتدي على لاعبتين في نهائي إيطاليا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مدرّب يعتدي على لاعبتين في نهائي إيطاليا
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-08-04 | 18:02
فيديو - مدرّب يعتدي على لاعبتين في نهائي إيطاليا

أمسك مارتينز بذراعَي اللاعبتين خلال نقاش حادّ أمام كاميرات النقل المباشر

فتح الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تحقيقًا في تصرّفات المدرب البرازيلي جيمس مارتينز، بعدما ظهر وهو يتعامل بعنف مع اللاعبتين كيارا ذاي وسارا بريدنباخ خلال نهائي كأس إيطاليا للكرة الطائرة الشاطئيّة للسيدات في مونتيسيلفانو.
ووقعت الحادثة أثناء وقت مستقطع في المجموعة الثانية من المباراة، عندما أمسك مارتينز بذراعَي اللاعبتين خلال نقاش حادّ أمام كاميرات النقل المباشر، وردّت ذاي مطالبةً إياه بالتوقف، قبل أن يبتعد المدرب عن الثنائي وسط أجواء متوترة.
وأدان رئيس الاتحاد الإيطالي جوزيبي مانفريدي المشاهد، واصفًا السلوك بأنّه غير مقبول ولا ينسجم مع قيم الرياضة، فيما أُحيل الملفّ إلى النيابة الفيدرالية لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد أي إجراءات تأديبية محتملة بحق المدرب.
وجرت الواقعة خلال المباراة النهائية التي جمعت ذاي وبريدنباخ بالثنائي أليس غراديني وفيديريكا فراسكا، وانتهت بفوز الأخيرتين بلقب كأس إيطاليا، وكانت البطولة تمثل أيضًا الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، والثالثة من فئة "غولد" هذا الموسم.
من جهتهما، أوضحت اللاعبتان لاحقًا أنّ نقاشًا هادئًا جرى مع المدرب بعد المباراة، من دون أن يلغي ذلك التحقيق الرسمي في الواقعة. 
ولم يعلن الاتحاد حتّى الآن أيّ عقوبة، مؤكّدًا أن القرار سيصدر بعد استكمال مراجعة التسجيلات والاستماع إلى الأطراف المعنيّة رسميًّا لاحقًا.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - مدرب العراق يفاجئ لاعبه بمولوده الجديد
2026-06-16

فيديو - مدرب العراق يفاجئ لاعبه بمولوده الجديد

إدانة مدرب بسبب إساءات جنسية للاعبات النادي
2026-05-16

إدانة مدرب بسبب إساءات جنسية للاعبات النادي

مدرب منتخب الارجنتين ينهار باكياً بعد الخسارة (فيديو)
2026-07-20

مدرب منتخب الارجنتين ينهار باكياً بعد الخسارة (فيديو)

فيديو - مدرب كوريا الجنوبية تحت مقصّ الرقابة بعد وداع المونديال
2026-06-28

فيديو - مدرب كوريا الجنوبية تحت مقصّ الرقابة بعد وداع المونديال

فيديو - مدرّب يعتدي على لاعبتين في نهائي إيطاليا

رياضة

رياضات متنوعة

جيمس مارتينز

كيارا ذاي

سارا بريدنباخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي
2026-08-02

مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي

مباراة حطّمت ثلاثة أرقام قياسية دفعة واحدة

2026-08-02

مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي

مباراة حطّمت ثلاثة أرقام قياسية دفعة واحدة

فيديو - سبّاح بولندي يهزم بحر البلطيق
2026-08-02

فيديو - سبّاح بولندي يهزم بحر البلطيق

أصبح أوّل شخص ينجح في عبور بحر البلطيق سباحةً من السويد إلى بولندا

2026-08-02

فيديو - سبّاح بولندي يهزم بحر البلطيق

أصبح أوّل شخص ينجح في عبور بحر البلطيق سباحةً من السويد إلى بولندا

فيديو - كرة غولف تستقرّ في أغرب مكان
2026-08-01

فيديو - كرة غولف تستقرّ في أغرب مكان

استقرّت كرة النجمة النيوزيلندية ليديا كو داخل معطف إحدى المتفرّجات

2026-08-01

فيديو - كرة غولف تستقرّ في أغرب مكان

استقرّت كرة النجمة النيوزيلندية ليديا كو داخل معطف إحدى المتفرّجات

اخترنا لك
مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي
2026-08-02
فيديو - سبّاح بولندي يهزم بحر البلطيق
2026-08-02
فيديو - كرة غولف تستقرّ في أغرب مكان
2026-08-01
فيديو - مايو يفكّ "لعنة" 75 عامًا
2026-07-28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026