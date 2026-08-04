فيديو - مدرّب يعتدي على لاعبتين في نهائي إيطاليا

أمسك مارتينز بذراعَي اللاعبتين خلال نقاش حادّ أمام كاميرات النقل المباشر

فتح للكرة الطائرة تحقيقًا في تصرّفات المدرب البرازيلي جيمس مارتينز، بعدما ظهر وهو يتعامل بعنف مع اللاعبتين كيارا ذاي وسارا بريدنباخ خلال نهائي كأس إيطاليا للكرة الطائرة الشاطئيّة للسيدات في مونتيسيلفانو.

ووقعت الحادثة أثناء وقت مستقطع في المجموعة الثانية من المباراة، عندما أمسك مارتينز بذراعَي اللاعبتين خلال نقاش حادّ أمام كاميرات النقل المباشر، وردّت ذاي مطالبةً إياه بالتوقف، قبل أن يبتعد المدرب عن وسط أجواء متوترة.

وأدان الإيطالي جوزيبي مانفريدي المشاهد، واصفًا السلوك بأنّه غير مقبول ولا ينسجم مع قيم الرياضة، فيما أُحيل الملفّ إلى الفيدرالية لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد أي إجراءات تأديبية محتملة بحق المدرب.

وجرت الواقعة خلال المباراة النهائية التي جمعت ذاي وبريدنباخ بالثنائي أليس غراديني وفيديريكا فراسكا، وانتهت بفوز الأخيرتين بلقب كأس إيطاليا، وكانت البطولة تمثل أيضًا الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، والثالثة من فئة "غولد" هذا الموسم.

من جهتهما، أوضحت اللاعبتان لاحقًا أنّ نقاشًا هادئًا جرى مع المدرب بعد المباراة، من دون أن يلغي ذلك التحقيق الرسمي في الواقعة.

ولم يعلن الاتحاد حتّى الآن أيّ عقوبة، مؤكّدًا أن القرار سيصدر بعد استكمال مراجعة التسجيلات والاستماع إلى الأطراف المعنيّة رسميًّا لاحقًا.