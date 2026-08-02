مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي

سجّل منتخب مصر فوزًا تاريخيًّا على (83-17)، ضمن دور في لكرة اليد للسيّدات تحت 18 عامًا، المقامة في ، في مباراة حطّمت ثلاثة أرقام قياسية دفعة واحدة.وحسم المنتخب المصري الشوط الأوّل (43-9)، ليصبح أوّل فريق يسجّل 43 هدفًا خلال شوط واحد في تاريخ البطولة. وواصل تفوّقه بعد الاستراحة، مستفيدًا من الضغط الدفاعي والأخطاء المتكرّرة لمنافسه، قبل أن ينهي اللقاء بفارق 66 هدفًا.وباتت مصر صاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزةً الرقم الذي سجّلته قبل يومين أمام فيجي، عندما فازت (67-4). كما أصبح فارق الـ66 هدفًا الأكبر في تاريخ المنافسات، فيما بلغ مجموع أهداف اللقاء 100 هدف للمرة الأولى.وسجّلت جميع لاعبات مصر الميدانيّات، وعددهنّ 13، هدفًا واحدًا على الأقل، وتصدّرت فرّاج قائمة المسجّلات بثمانية أهداف، لتنال لاعبة في المباراة.وأكملت مصر الدور الأوّل بثلاثة انتصارات متتالية، وحجزت مكانها في الدور الرئيس، بينما انتقلت فيجي إلى منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 32.وجاء الانتصار ليؤكد تفوّق المنتخب المصري في المجموعة ويمنحه دفعة قوية قبل الأدوار المقبلة.