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مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي

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مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي
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رياضات متنوعة

2026-08-02 | 19:29
مصر تحطّم الأرقام القياسيّة أمام فيجي

مباراة حطّمت ثلاثة أرقام قياسية دفعة واحدة

سجّل منتخب مصر فوزًا تاريخيًّا على فيجي (83-17)، ضمن دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد للسيّدات تحت 18 عامًا، المقامة في رومانيا، في مباراة حطّمت ثلاثة أرقام قياسية دفعة واحدة.
وحسم المنتخب المصري الشوط الأوّل (43-9)، ليصبح أوّل فريق يسجّل 43 هدفًا خلال شوط واحد في تاريخ البطولة. وواصل تفوّقه بعد الاستراحة، مستفيدًا من الضغط الدفاعي والأخطاء المتكرّرة لمنافسه، قبل أن ينهي اللقاء بفارق 66 هدفًا.
وباتت مصر صاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزةً الرقم الذي سجّلته كرواتيا قبل يومين أمام فيجي، عندما فازت (67-4). كما أصبح فارق الـ66 هدفًا الأكبر في تاريخ المنافسات، فيما بلغ مجموع أهداف اللقاء 100 هدف للمرة الأولى.
وسجّلت جميع لاعبات مصر الميدانيّات، وعددهنّ 13، هدفًا واحدًا على الأقل، وتصدّرت ياسمين فرّاج قائمة المسجّلات بثمانية أهداف، لتنال جائزة أفضل لاعبة في المباراة.
وأكملت مصر الدور الأوّل بثلاثة انتصارات متتالية، وحجزت مكانها في الدور الرئيس، بينما انتقلت فيجي إلى منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 32. 
وجاء الانتصار ليؤكد تفوّق المنتخب المصري في المجموعة ويمنحه دفعة قوية قبل الأدوار المقبلة.
 

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