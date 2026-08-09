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لبنان يواصل حصد الميدالياّت في "بطولة الحسن المفتوحة"

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رياضات متنوعة

2026-08-09 | 06:25
لبنان يواصل حصد الميدالياّت في "بطولة الحسن المفتوحة"

أضاف منتخب لبنان للتايكواندو 4 ميداليات في الفئة العمرية 15-17 سنة

أضاف منتخب لبنان للتايكواندو 4 ميداليات ملوّنة، ذهبية وفضيتين وبرونزية، في الفئة العمرية 15-17 سنة، خلال اليوم الثاني من "بطولة الحسن المفتوحة للتايكواندو" المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.
وفي التفاصيل، أحرز كيفن صوان الميدالية الذهبيّة، فيما نالت كاريل إبراهيم الميداليّة الفضّيّة، وأضاف أنطوني نوفل فضّيّة ثانية للبنان، كما أحرز مارك المير الميداليّة البرونزيّة.
وكان المنتخب اللبناني قد افتتح مشاركته في البطولة بحصد فضّيّتين وبرونزيّتين خلال اليوم الأوّل، الذي خُصّص لمنافسات فئتَي الرجال والسيدات، ليرفع رصيده إلى 8 ميداليات بعد يومين من المنافسات.
ويشرف على المنتخب الجهاز الفني المؤلف من الغراند ماستر إيلي إيليا، رئيس البعثة، إلى جانب المدرّبين إلياس نصر الله ومارك خليفة وكيفن خطار.
 

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بطولة الحسن المفتوحة للتايكواندو

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4 ميداليات للبنان في "بطولة الحسن المفتوحة" للتايكواندو

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