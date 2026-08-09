لبنان يواصل حصد الميدالياّت في "بطولة الحسن المفتوحة"

أضاف منتخب للتايكواندو 4 ميداليات ملوّنة، ذهبية وفضيتين وبرونزية، في الفئة العمرية 15-17 سنة، خلال الثاني من "بطولة المفتوحة للتايكواندو" المقامة في عمّان.وفي التفاصيل، أحرز كيفن صوان الميدالية الذهبيّة، فيما نالت كاريل إبراهيم الميداليّة الفضّيّة، وأضاف أنطوني نوفل فضّيّة ثانية للبنان، كما أحرز مارك المير الميداليّة البرونزيّة.وكان المنتخب اللبناني قد افتتح مشاركته في البطولة بحصد فضّيّتين وبرونزيّتين خلال اليوم الأوّل، الذي خُصّص لمنافسات فئتَي الرجال والسيدات، ليرفع رصيده إلى 8 ميداليات بعد يومين من المنافسات.ويشرف على المنتخب الجهاز الفني المؤلف من الغراند ماستر إيليا، رئيس البعثة، إلى جانب المدرّبين إلياس ومارك وكيفن خطار.