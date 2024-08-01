سيارة مايكل شوماخر القديمة في المزاد العلني

تبلغ سرعتها 220 ميلًا في الساعة

سوف تباع سيارة مايكل شوماخر القديمة التي تبلغ سرعتها 220 ميلًا في الساعة في مزاد علني حيث يتوقع أن تصل قيمتها إلى 7.7 مليون جنيه إسترليني.

وقاد أسطورة الفورمولا وان السيارة، عندما فاز بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي لعام 2002 ، مع فوزه بخامس ألقابه العالمية السبعة في وقت لاحق من ذلك الموسم.

وكان شوماخر خلف عجلة القيادة في سيارة فيراري F2001B نفسها، عندما احتل المركز الثالث في سباق الجائزة الكبرى الماليزي بعد أسابيع فقط من انتصاره في أستراليا، قبل أن يقوم بمبادلة فيراري F2001B بفيراري F2002.

والآن يتم بيع سيارة فيراري الحمراء، V10 سعة 3.0 لتر، من قبل مزادات السيارات الكلاسيكية RM Sotheby's.

ومن المقرر أن يقام مزاد سيارة فيراري الأسطورية بين 15 و17 آب - أغسطس في مونتيري، كاليفورنيا، بسعر يصل إلى 7.7 مليون جنيه إسترليني.











