فيديو - الإعصار دانا يترك بطلاً العالم على الطريق طوال الليل

تسبب إعصار "دانا" في إحداث فوضى عارمة في عدة مناطق من إسبانيا، حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة الى حدوث العديد من الفيضانات التي دمرت كل شيء، وأودت بحياة أكثر من 100 شخص وأضرار مادية لا حصر لها في مناطق مختلفة من البلاد.بالإضافة إلى ذلك، تضررت العديد من الطرق الوطنية، وقطعت أو أغلقت، وأحدها الطريق السريع A-3، وهو الذي يربط بين مدريد وفالنسيا، حيث تم قطعه بالكامل في أجزاء معينة.وتسبب ذلك في ترك العديد من السيارات من قبل أصحابها وتركها متوقفة على الأسفلت، ما أدى إلى طوابير لا نهاية لها، ومحاصرة العديد من السائقين تماماَ على هذا الطريق، وكان بطل العالم السابق للموتو 2، تيتو رباط أحد هؤلاء الأشخاص.وعلى غرار العديد من المستخدمين، شارك السائق الكاتالوني، صاحب الـ35 عاماً، صوراً على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، كيف حوصر بسيارته على الطريق السريع، واضطر لقضاء الليل بأكمله على الطريق.