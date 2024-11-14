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صورة قاسية - حادث متعمّد يشوّه وجه بطل الدرّاجات النارية

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صورة قاسية - حادث متعمّد يشوّه وجه بطل الدرّاجات النارية
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رياضات ميكانيكية

2024-11-14 | 01:38
صورة قاسية - حادث متعمّد يشوّه وجه بطل الدرّاجات النارية

أحد أفضل منافسي سباقات Enduro وSuper Enduro

نشر تادك بلازوسياك، وهو أحد أفضل منافسي سباقات Enduro وSuper Enduro، صوراً على انستغرام، بدا فيها وقد تعرّض لجرح كبير في وجهه.
وكان بلازوسياك يتدرب على دراجته النارية الكهربائية في مدينة جيرونا الاسبانية، حين تعثر بكابل فولاذي ممدود بين شجرتين بشكل متعمّد، وعلى ارتفاع عال.
وكتب بلازوسياك "لحسن الحظ، أمسكت به بطريقة ما، لكنه اصطدم بكتفي الأيمن، وفي مساحة بين الذقن وولخوذة والنظارات الواقية"، ما تسبب بقطع كبير في الخد والأنف.
وكتب "أنشر هذا لإعلام مجتمع الطرق الوعرة بأكمله، أن هناك أشخاصا غير مستقرين بما يكفي لإيذاء الآخرين عمداً، لمجرد أنهم يكرهون الدراجات النارية، وهذا ما حدث لي، ولا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لشخص ما أن يفعل شيئا كهذا لشخص آخر".


صورة قاسية - حادث متعمّد يشوّه وجه بطل الدرّاجات النارية

رياضة

رياضات ميكانيكية

تادك بلازوسياك

Enduro

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