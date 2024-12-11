محاكمة المتهمين بإبتزاز عائلة شوماخر: أخبروهم أنني آسف

بدأت محاكمة مرتكبي محاولة الابتزاز لعائلة مايكل شوماخر

بدأت محاكمة مرتكبي محاولة الابتزاز لعائلة مايكل شوماخر في فوبرتال في ألمانيا، ويبدو أن الأمور ستمضي برسعة حيث أقر المدعى عليه الرئيسي بالذنب واعترف بالجرائم.

هناك ثلاثة متهمين، والرئيسي بينهم ليس الحارس الشخصي ماركوس فريتسكي، على الرغم من كونه الشخص الذي يفترض أنه سرق أكثر من 1500 ملفاً، بل يلماز توزتوركان، عميل الأمن، وابنه دانيال لينز.

كان يلماز صريحا في اليوم الأول في المحكمة، اذ قال بعد وقت قصير من البداية "أعترف بذلك، كنت أنا من فعل هذا القرف"، ثم استدار وخاطب محامي كورينا شوماخر، زوجة مايكل، وقال "من فضلك أخبر عائلة شوماخر أنني آسف حقا".

وقال توزتوركان "اعتقدت أنه يمكنني كسب القليل من المال من هذه القصة، وكان لا بد من تقسيم المبلغ على ثلاثة، أي ما يجب أن يتراوح بين 10 و15 مليون يورو".

وتابع "قمت بتنزيل الملفات (التي سرقها الحارس الشخصي) ونسخها على أربعة منافذ (USB)، وطلبت من ابني إنشاء عنوان بريد إلكتروني لا يمكن تتبعه"، كما اعترف نجله أنه أنشأ البريد الإلكتروني وقال "أنا أتفهم خطئي".

ومع ذلك، فإن المدعى عليه الثالث، ماركوس فريتش، لم يكن قاطعا للغاية، اذ قرأ محاميه بيانا ادعى فيه أن عائلة شومي هي التي طلبت منه رقمنة هذه الملفات ووضعها على محركات الأقراص الصلبة، وقال في تصريحاته إنه لا علاقة له بقضية الابتزاز.







