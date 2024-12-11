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فيديو - أسطول السيارات الخاص بالرئيس بشار الأسد يُذهل العالم

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فيديو - أسطول السيارات الخاص بالرئيس بشار الأسد يُذهل العالم
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رياضات ميكانيكية

2024-12-11 | 02:03
فيديو - أسطول السيارات الخاص بالرئيس بشار الأسد يُذهل العالم

بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد

بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهروبه مع عائلته الى العاصمة الروسية موسكو، والاستيلاء على القصر والمقر الرئاسي من قبل "الثوار"، تم العثور على أصول ثمينة، بما في ذلك مجموعة هائلة من السيارات الفاخرة.
وفي مقاطع الفيديو التي نشرها مواطنون سوريون دخلوا الى القصر، ظهر مرآب ضخم فيه عشرات السيارات، بما فيها الأيقونة (Ferrari F50) التي يمكن أن يبلغ متوسط قيمتها الحالية حوالي مليوني يورو، و(Lamborghini Diablo SV) و(LM 002) من علامة Sant'Agata التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، شوهدت سيارات أستون مارتن ومرسيدس وليكزوس وكاديلاك ورولز رويس، وهي من ضمن مجموعة من شأنها أن تشكل جزءا من الثروة الهائلة التي تملكها عائلة الأسد، التي حكمت سوريا منذ نحو نصف قرن، والتي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 2 مليار يورو.



فيديو - أسطول السيارات الخاص بالرئيس بشار الأسد يُذهل العالم

رياضة

رياضات ميكانيكية

بشار الأسد

Ferrari F50

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