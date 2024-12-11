فيديو - أسطول السيارات الخاص بالرئيس بشار الأسد يُذهل العالم

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus.



Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus.pic.twitter.com/WnAPT5SdAa — Daphne Tolis (@daphnetoli) December 8, 2024 The car collection of deposed Syrian President Bashar al-Assad. 😲



Of course there’s a Mercedes-Benz 600… there always is 👀 pic.twitter.com/AizOOFAE2P — Jesse - Mr. Car Facts (@MrCarFacts) December 8, 2024

بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهروبه مع عائلته الى العاصمة الروسية موسكو، والاستيلاء على القصر والمقر الرئاسي من قبل "الثوار"، تم العثور على أصول ثمينة، بما في ذلك مجموعة هائلة من السيارات الفاخرة.وفي مقاطع الفيديو التي نشرها مواطنون سوريون دخلوا الى القصر، ظهر مرآب ضخم فيه عشرات السيارات، بما فيها الأيقونة (Ferrari F50) التي يمكن أن يبلغ متوسط قيمتها الحالية حوالي مليوني يورو، و(Lamborghini Diablo SV) و(LM 002) من علامة Sant'Agata التجارية.بالإضافة إلى ذلك، شوهدت سيارات أستون مارتن ومرسيدس وليكزوس وكاديلاك ورولز رويس، وهي من ضمن مجموعة من شأنها أن تشكل جزءا من الثروة الهائلة التي تملكها عائلة الأسد، التي حكمت سوريا منذ نحو نصف قرن، والتي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 2 مليار يورو.