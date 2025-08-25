مأساة في إسبانيا: مقتل دراج شاب والسبب إطار !!

تحولت منافسات سباق ريبيرا دل دويرو للدراجات للشباب إلى مأساة

تحولت منافسات سباق ريبيرا دل دويرو للدراجات للشباب إلى مأساة، بعد وفاة الدراج الإسباني ميلينديز لوكي (17 عامًا) إثر سقوط جماعي وقع ظهر السبت في مقاطعة شورية.

وكان ميلينديز، درّاج فريق Tenerife-Cabberty، قد شارك بشكل طارئ كبديل لزميل مصاب، قبل أن يتعرض لحادث مروّع ناجم – وفق تقارير – عن انفجار إطار دراجته الأمامي بسرعة عالية، ما تسبب بفقدانه السيطرة وسقوطه بشكل عنيف، لتتوالى حوادث سقوط طالت أكثر من 20 دراجاً.

وأسفر الحادث عن نقل 18 متسابقا إلى مستشفى ، بينهم ثلاثة في حرجة، فيما فارق ميلينديز الحياة عند وصوله.

إثر ذلك، أعلنت إلغاء المرحلة الثانية، قبل أن تُقرّر لاحقا إلغاء المرحلة الثالثة، تضامناً مع عائلة الدراج الراحل.

كما أعلنت بلدية أراندا دي دويرو يومين من الحداد الرسمي، فيما أقيم حفل وداع مؤثر بحضور المئات من الرياضيين والجماهير.

رحيل ميلينديز المبكر شكّل صدمة للوسط الرياضي الإسباني، وألقى بظلال حزينة على مستقبل موهبة شابة واعدة.















