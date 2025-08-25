الأخبار
مأساة في إسبانيا: مقتل دراج شاب والسبب إطار !!

مأساة في إسبانيا: مقتل دراج شاب والسبب إطار !!
رياضات ميكانيكية

2025-08-25 | 00:41
مأساة في إسبانيا: مقتل دراج شاب والسبب إطار !!

تحولت منافسات سباق طواف ريبيرا دل دويرو للدراجات للشباب إلى مأساة

تحولت منافسات سباق طواف ريبيرا دل دويرو للدراجات للشباب إلى مأساة، بعد وفاة الدراج الإسباني إيفان ميلينديز لوكي (17 عامًا) إثر سقوط جماعي وقع ظهر السبت في مقاطعة شورية.
وكان ميلينديز، درّاج فريق Tenerife-Cabberty، قد شارك بشكل طارئ كبديل لزميل مصاب، قبل أن يتعرض لحادث مروّع ناجم – وفق تقارير – عن انفجار إطار دراجته الأمامي بسرعة عالية، ما تسبب بفقدانه السيطرة وسقوطه بشكل عنيف، لتتوالى حوادث سقوط طالت أكثر من 20 دراجاً.
وأسفر الحادث عن نقل 18 متسابقا إلى مستشفى سانتا باربرا، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، فيما فارق ميلينديز الحياة عند وصوله.
إثر ذلك، أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء المرحلة الثانية، قبل أن تُقرّر لاحقا إلغاء المرحلة الثالثة، تضامناً مع عائلة الدراج الراحل. 
كما أعلنت بلدية أراندا دي دويرو يومين من الحداد الرسمي، فيما أقيم صباح الأحد حفل وداع مؤثر بحضور المئات من الرياضيين والجماهير.
رحيل ميلينديز المبكر شكّل صدمة للوسط الرياضي الإسباني، وألقى بظلال حزينة على مستقبل موهبة شابة واعدة.

    





