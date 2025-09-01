الأخبار
فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل

A-
A+

رياضات ميكانيكية

2025-09-01 | 01:11
بعد تعرضه لحادث مروع خلال سباق Music City Grand Prix

نُقل سائق إندي كار، الأميركي ديفيد مالوكاس، جواً إلى المستشفى لإجراء تقييم احترازي، بعد تعرضه لحادث مروع خلال سباق Music City Grand Prix يوم الأحد في ناشفيل.
وكان مالوكاس، الذي تأهل في المركز الثاني للسباق، لا يزال في هذا المركز، حين حاول تجاوز السائق البريطاني لويس فوستر في اللفة 88، لكنه اصطدم به ما أدى إلى انقلاب سيارته إلى الخلف مباشرةً على الحائط.
ونُقل مالوكاس على متن مروحية إلى مركز إصابات محلي كإجراء احترازي، وأكدت المستشارة الطبية لإندي كار، الدكتورة جوليا فايسر، أنّه في حالة جيّدة، مستيقظ، ويشعر بروح معنوية عالية، مشيرة إلى أنّ نقله للمستشفى كان للتقييم المتقدّم والصور الطبّيّة الوقائيّة.
وتلقى فوستر عقوبة المرور عبر المضمار بعد تصادمه مع مالوكاس، الذي كان قد حل ثانيا في سباق Indianapolis 500 هذا العام، وهو أحد ثلاثة مراكز ثانية في مسيرته.
وفي الأسبوع الماضي، كان مالوكاس قريبا من الفوز في Milwaukee Mile، لكنه عاد ليحتل المركز الثامن ويحقق خامس مركز ضمن أفضل عشرة لهذا الموسم، وهو حالياً في المركز الحادي عشر في ترتيب بطولة إندي كار.



