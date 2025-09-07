فيديو – أعلام فلسطين تُرفع في طواف اسبانيا لحظة مرور الاسرائيليين

شهد طواف إسبانيا
لحظات توتر، عندما أغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أحد الطرق، بالتزامن مع بداية الصعود إلى جبل أنجليرو الأسطوري.
وأجبر المتظاهرون، الذين كانوا يحتجون على وجود فريق "إسرائيل بريميير
تيك" في الجولة الإسبانية
ويعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية
، على إيقاف السباق مؤقتاً.
وأسفر الحادث عن اعتقال اثني عشر شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام، ونُقل المعتقلون إلى مقر الحرس المدني في أوفييدو
.
كذلك، رُفعت في قرى محلية مرّ فيها المتسابقون أعلام فلسطين
بالتزامن مع مرور الدرّاجين الاسرائيليين المنافسين في السباق.