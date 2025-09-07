فيديو – أعلام فلسطين تُرفع في طواف اسبانيا لحظة مرور الاسرائيليين

🚨🇪🇸🇮🇱 BREAKING: SPAIN covers their entire town in PALESTINIAN flags as an cycling team passed by pic.twitter.com/mIKS2CNHXy — Legitimate Targets (@LegitTargets) September 5, 2025

شهد لحظات توتر، عندما أغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أحد الطرق، بالتزامن مع بداية الصعود إلى جبل أنجليرو الأسطوري.وأجبر المتظاهرون، الذين كانوا يحتجون على وجود فريق " تيك" في الجولة ويعبرون عن دعمهم للقضية ، على إيقاف السباق مؤقتاً.وأسفر الحادث عن اعتقال اثني عشر شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام، ونُقل المعتقلون إلى مقر الحرس المدني في .كذلك، رُفعت في قرى محلية مرّ فيها المتسابقون أعلام بالتزامن مع مرور الدرّاجين الاسرائيليين المنافسين في السباق.