الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

كريستوفر فغالي يرفع اسم لبنان على حلبات أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كريستوفر فغالي يرفع اسم لبنان على حلبات أوروبا
A-
A+

رياضات ميكانيكية

2026-06-25 | 04:24
كريستوفر فغالي يرفع اسم لبنان على حلبات أوروبا

يواصل السائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي تسجيل حضوره اللافت في رياضة المحركات


يواصل السائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي تسجيل حضوره اللافت في رياضة المحركات، بعدما حقق فوزًا بارزًا في بطولة Eurocup-3 على حلبة بول ريكار في فرنسا، في إنجاز جديد لمسيرته الصاعدة على الساحة الأوروبية. 
وشارك فغالي، البالغ 16 عامًا، مع فريق Drivex، ونجح في اعتلاء المركز الأول ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة، متفوقًا على مجموعة واسعة من السائقين الشباب.

ويُعدّ فغالي من أبرز الأسماء اللبنانية الصاعدة في سباقات السيارات، إذ بدأ مشواره في الكارتينغ بسن مبكرة، قبل الانتقال إلى سباقات الفورمولا للفئات الشابة.
 ويمنح هذا الفوز السائق اللبناني دفعة مهمة في مسيرته الدولية، بعدما قدّم أداءً أكد قدرته على المنافسة خارج لبنان ورفع العلم اللبناني على منصات التتويج الأوروبية.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - كريستوفر فغالي يتألق وعلم لبنان يرفرف في "بول ريكارد"
2026-05-03

فيديو - كريستوفر فغالي يتألق وعلم لبنان يرفرف في "بول ريكارد"

اسم لبنان يخـ ـطف الأضواء في كأس العالم
2026-06-12
Play

اسم لبنان يخـ ـطف الأضواء في كأس العالم

في عيد ترامب.. حلبة الملاكمة جاهزة (شاهد الفيديو)
2026-06-11

في عيد ترامب.. حلبة الملاكمة جاهزة (شاهد الفيديو)

برشلونة يفتتح حلبة جليد أولمبية ضمن مشروع "إسباي بارسا"
2026-05-06

برشلونة يفتتح حلبة جليد أولمبية ضمن مشروع "إسباي بارسا"

كريستوفر فغالي يرفع اسم لبنان على حلبات أوروبا

رياضة

رياضات ميكانيكية

كريستوفر فغالي

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة المتسابقة الشابة بعد صراع مع سرطان العظام

اقرأ ايضا في رياضات ميكانيكية

وفاة المتسابقة الشابة بعد صراع مع سرطان العظام
2026-05-16

وفاة المتسابقة الشابة بعد صراع مع سرطان العظام

بعد معاناة مع سرطان العظام من نوع ساركوما إيوينغ

2026-05-16

وفاة المتسابقة الشابة بعد صراع مع سرطان العظام

بعد معاناة مع سرطان العظام من نوع ساركوما إيوينغ

فيديو - ميسي يخطف الأضواء في جائزة ميامي الكبرى للفورمولا وان
2026-05-04

فيديو - ميسي يخطف الأضواء في جائزة ميامي الكبرى للفورمولا وان

سجّل النجم الأرجنتيني حضوراً لافتاً في حلبة ميامي الدولية

2026-05-04

فيديو - ميسي يخطف الأضواء في جائزة ميامي الكبرى للفورمولا وان

سجّل النجم الأرجنتيني حضوراً لافتاً في حلبة ميامي الدولية

فيديو - كريستوفر فغالي يتألق وعلم لبنان يرفرف في "بول ريكارد"
2026-05-03

فيديو - كريستوفر فغالي يتألق وعلم لبنان يرفرف في "بول ريكارد"

عُزف النشيد الوطني اللبناني في حلبة بول ريكارد الفرنسية الشهيرة

2026-05-03

فيديو - كريستوفر فغالي يتألق وعلم لبنان يرفرف في "بول ريكارد"

عُزف النشيد الوطني اللبناني في حلبة بول ريكارد الفرنسية الشهيرة

اخترنا لك
وفاة المتسابقة الشابة بعد صراع مع سرطان العظام
2026-05-16
فيديو - ميسي يخطف الأضواء في جائزة ميامي الكبرى للفورمولا وان
2026-05-04
فيديو - كريستوفر فغالي يتألق وعلم لبنان يرفرف في "بول ريكارد"
2026-05-03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026