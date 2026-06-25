كريستوفر فغالي يرفع اسم لبنان على حلبات أوروبا

يواصل السائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي تسجيل حضوره اللافت في رياضة المحركات، بعدما حقق فوزًا بارزًا في بطولة Eurocup-3 على حلبة بول ريكار في فرنسا
، في إنجاز جديد لمسيرته الصاعدة على الساحة الأوروبية.
وشارك فغالي، البالغ 16 عامًا، مع فريق Drivex، ونجح في اعتلاء المركز الأول ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة، متفوقًا على مجموعة واسعة
من السائقين الشباب
.
ويُعدّ فغالي من أبرز الأسماء اللبنانية
الصاعدة في سباقات السيارات، إذ بدأ مشواره في الكارتينغ بسن مبكرة، قبل الانتقال إلى سباقات الفورمولا للفئات الشابة.
ويمنح هذا الفوز السائق اللبناني دفعة مهمة في مسيرته الدولية، بعدما قدّم أداءً أكد قدرته على المنافسة خارج لبنان
ورفع العلم اللبناني على
منصات التتويج الأوروبية.