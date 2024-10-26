عام كامل دون فوز في أوروبا ... الإحصائيات التي تضع تين هاج في ورطة

فريق المدرب تين هاج حقق رقماً قياسياً غير مرغوب فيه

مع تعادل مانشستر يونايتد (1-1) خارج أرضه مع فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي ليلة الخميس، يكون فريق المدرب الهولندي إيريك تين هاج قد حقق رقماً قياسياً غير مرغوب فيه.

فقد مرّ عام كامل، منذ أن حقق اليونايتد انتصاراً في بطولة أوروبية، حيث كان ذلك في 24 تشرين الأول - أكتوبر 2023، عندما فاز (1-0) على أرضه على كوبنهاغن الدانماركي في دوري أبطال أوروبا.

ومنذ هدف هاري ماجواير، وتصدي حارس المرمى أندريه أونانا لركلة جزاء،لم يتمكن يونايتد من تحقيق الفوز، سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وفيما يلي نظرة على الإحصائيات وراء مسيرة يونايتد البائسة:

خلال آخر ست مباريات أوروبية، تعرض يونايتد للهزيمة مرتين وتعادل في 4 مباريات، وكان تلقي الأهداف مشكلة كبيرة لفريق تين هاج في أوروبا، حيث اهتزت شباكه 13 مرة في هذه المباريات، وتمكن من التسجيل 11 مرة، دون أي انتصار.

ويقبع فريق تين هاج حالياً في المركز 21 في جدول الدوري الأوروبي، ويعاني من أطول سلسلة من دون انتصار في أوروبا منذ العام 1983، ويتطلع إلى إنهاء ذلك في 7 تشرين الثاني - نوفمبر عندما يواجه باوك سالونيك اليوناني على أرضه.

علاوة على ذلك، حقق "الشياطين الحمر" فوزاً واحداً فقط في آخر 11 مباراة أوروبية، وهو أمر سيتعين على تين هاج تصحيحه بالتأكيد إذا أراد البقاء في منصبه.

وقد بدأت مسيرة يونايتد الخالية من الفوز في أوروبا بمباراة العودة خارج أرضه أمام كوبنهاغن، والتي خسرها (3-4)، وأعقب ذلك التعادل (3-3) خارج أرضه أمام غلطة سراي والخسارة (0-1) على أرضه أمام بايرن ميونيخ، فيما شمل الموسم الحالي التعادل مع تفينتي وبورتو وفنربخشة.





