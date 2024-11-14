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مقطع فيديو صادم للحكم الانجليزي الموقوف .. مع المخدرات !!

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مقطع فيديو صادم للحكم الانجليزي الموقوف .. مع المخدرات !!
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رياضة

2024-11-14 | 01:32
مقطع فيديو صادم للحكم الانجليزي الموقوف .. مع المخدرات !!

شتم نادي ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب

قبل أيام، تم إيقاف ديفيد كوت، 42 عاماً، من قبل هيئة الحكام المحترفين في انجلترا، بعد ظهوره في مقطع فيديو، شتم فيه نادي ليفربول، ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب، ومرّ بكلام قاس على نادي ايفرتون وملعبه جوديسون بارك.
وليل أمس، نشرت صحيفة ذا صن فيديو جديد حصري مدته ثماني ثوان، يعود تاريخه الى يوم واحد بعد مباراة ربع نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وألمانيا، حيث كان في غرفة "الفار"، وبدا فيه حكم الدوري الإنجليزي الممتاز الموقوف ديفيد كوت، وهو يشم مسحوقا أبيض (مادة مُخدّرة).
وظهر على طاولة السرير بجانب المسحوق الأبيض، عبوات متناثرة من الأدوية الموصوفة وبطاقة ائتمان ورواية تيري هايز المُسمّاة عام الجراد، وقد أرسل كوت إلى صديق المقطع الذي يعتقد أنه صوّره بنفسه في غرفته بالفندق، الممولة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ومع تفاعل الفضيحة، قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً باستبعاد الحكم من قائمته للمباريات خلال فترة التوقف الدولي في نهاية هذا الأسبوع.



مقطع فيديو صادم للحكم الانجليزي الموقوف .. مع المخدرات !!

رياضة

ديفيد كوت

ليفربول

يورجن كلوب

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