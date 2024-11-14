مقطع فيديو صادم للحكم الانجليزي الموقوف .. مع المخدرات !!

Oh no, David Coote caught doing cocaine, he's really is finished as a referee!



The video is apparently from the 2024 Euros where he was officiating 😳pic.twitter.com/OEnrTMtSu1 — Football Hub (@FootbalIhub) November 13, 2024

قبل أيام، تم إيقاف ديفيد كوت، 42 عاماً، من قبل هيئة الحكام المحترفين في انجلترا، بعد ظهوره في مقطع فيديو، شتم فيه نادي ليفربول، ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب، ومرّ بكلام قاس على نادي ايفرتون وملعبه جوديسون بارك.وليل أمس، نشرت صحيفة ذا صن فيديو جديد حصري مدته ثماني ثوان، يعود تاريخه الى يوم واحد بعد مباراة ربع نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وألمانيا، حيث كان في غرفة "الفار"، وبدا فيه حكم الدوري الإنجليزي الممتاز الموقوف ديفيد كوت، وهو يشم مسحوقا أبيض (مادة مُخدّرة).وظهر على طاولة السرير بجانب المسحوق الأبيض، عبوات متناثرة من الأدوية الموصوفة وبطاقة ائتمان ورواية تيري هايز المُسمّاة عام الجراد، وقد أرسل كوت إلى صديق المقطع الذي يعتقد أنه صوّره بنفسه في غرفته بالفندق، الممولة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.ومع تفاعل الفضيحة، قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً باستبعاد الحكم من قائمته للمباريات خلال فترة التوقف الدولي في نهاية هذا الأسبوع.