فيديو - وفاة لاعب كرة القدم بعد اصطدام مروع مع حارس

#LOÚLTIMO Falleció el futbolista Helar Gonzales Altamirano de 21 años tras dos días internado luego de un choque con su portero en un partido entre Real Titan NC Vs. Defensor Nueva Cajamarca por la Copa Perú. pic.twitter.com/dMPlRSTjM6 — Roger García (@RogerAderly) April 9, 2025

توفي هيلار غونزاليس ألتاميرانو، 21 عاماً، بعد اصطدام مروع مع حارس مرمى الفريق المنافس، خلال مباراة في كأس بيرو بين ريال تيتان إن سي وديفينسور نويفا كاخاماركا.ونُقل ألتاميرانو إلى المستشفى عندما سقط أرضا في الدقيقة 70 من المباراة، وجرى نقله على حمّالة، قبل أنّ يؤكد شقيقه إليسيو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه توفي.وقال إليسيو، الذي كان قد طلب الدعاء لهيلار يوم الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الوفاة كانت نتيجة تمزق شريان في رأسه في حادث يوم الأحد، وقال والد اللاعب "أود أن أشكر الجميع على دعمهم لنا في هذا الألم الرهيب الذي نعيشه".