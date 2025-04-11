فيديو - وفاة لاعب كرة القدم بعد اصطدام مروع مع حارس

توفي هيلار غونزاليس ألتاميرانو، 21 عاماً، بعد اصطدام مروع مع حارس مرمى الفريق المنافس، خلال مباراة في كأس بيرو بين ريال تيتان إن سي وديفينسور نويفا كاخاماركا.
ونُقل ألتاميرانو إلى المستشفى عندما سقط أرضا في الدقيقة 70 من المباراة، وجرى نقله على حمّالة، قبل أنّ يؤكد شقيقه إليسيو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه توفي.
وقال إليسيو، الذي كان قد طلب الدعاء لهيلار يوم الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الوفاة كانت نتيجة تمزق شريان في رأسه في حادث يوم الأحد، وقال والد اللاعب "أود أن أشكر الجميع على دعمهم لنا في هذا الألم الرهيب الذي نعيشه".