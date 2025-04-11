الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - وفاة لاعب كرة القدم بعد اصطدام مروع مع حارس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - وفاة لاعب كرة القدم بعد اصطدام مروع مع حارس
A-
A+

رياضة

2025-04-11 | 01:06
فيديو - وفاة لاعب كرة القدم بعد اصطدام مروع مع حارس

خلال مباراة في كأس بيرو بين ريال تيتان وديفينسور نويفا

توفي هيلار غونزاليس ألتاميرانو، 21 عاماً، بعد اصطدام مروع مع حارس مرمى الفريق المنافس، خلال مباراة في كأس بيرو بين ريال تيتان إن سي وديفينسور نويفا كاخاماركا.
ونُقل ألتاميرانو إلى المستشفى عندما سقط أرضا في الدقيقة 70 من المباراة، وجرى نقله على حمّالة، قبل أنّ يؤكد شقيقه إليسيو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه توفي.
وقال إليسيو، الذي كان قد طلب الدعاء لهيلار يوم الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الوفاة كانت نتيجة تمزق شريان في رأسه في حادث يوم الأحد، وقال والد اللاعب "أود أن أشكر الجميع على دعمهم لنا في هذا الألم الرهيب الذي نعيشه".


فيديو - وفاة لاعب كرة القدم بعد اصطدام مروع مع حارس

رياضة

هيلار غونزاليس ألتاميرانو

ريال تيتان إن سي

ديفينسور نويفا كاخاماركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كريستيانو رونالدو يقوم بخطوة صادمة في مسيرته المهنية
فيديو - المراسلة احتضنت اللاعب على الهواء مباشرة

اقرأ ايضا في رياضة

معطيات تُدين الطبيب المُعالج لمارادونا في أيامه الأخيرة
05:06

معطيات تُدين الطبيب المُعالج لمارادونا في أيامه الأخيرة

طبيب مارادونا المتهم رفض إجراء دراسة أمراض القلب عليه

05:06

معطيات تُدين الطبيب المُعالج لمارادونا في أيامه الأخيرة

طبيب مارادونا المتهم رفض إجراء دراسة أمراض القلب عليه

ريال مدريد الجديد كما يراه الرئيس فلورنتينو بيريث
05:05

ريال مدريد الجديد كما يراه الرئيس فلورنتينو بيريث

الرئيس لا يثق بانتاجات أكاديمية النادي "لا فابريكا"

05:05

ريال مدريد الجديد كما يراه الرئيس فلورنتينو بيريث

الرئيس لا يثق بانتاجات أكاديمية النادي "لا فابريكا"

فيديو - مقتل مُشجعين قبل مباراة كأس ليبرتادوريس
05:03

فيديو - مقتل مُشجعين قبل مباراة كأس ليبرتادوريس

توفي اثنان على الأقل من المشجعين بسبب الاختناق

05:03

فيديو - مقتل مُشجعين قبل مباراة كأس ليبرتادوريس

توفي اثنان على الأقل من المشجعين بسبب الاختناق

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025