في أرمينيا.. نتائج إيجابية لأشبال لبنان بكرة القدم
منتخب لبنان للأشبال يحقق نتائج ايجابية في البطولة الودية التطويرية في ارمينيا بعدما حقق فوزه الاول في مباراته الاولى ضد لاتفيا بنتيجة هدفين لهدف وسجل اهداف المباراة مارك الحاج وجايسن بشعلاني ،كما وحقق فوزه الثاني اليوم على منتخب أوزبكستان بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لا شيء في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين وسجل اهداف اللقاء حسن عيد ومارك الحاج ، ويختتم المنتخب مباراته الأخيرة بمواجهة صاحب الارض المنتخب الأرميني وذلك بعد غد نهار الاثنين الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت لبنان .
كما ويقود الجهاز الفني للمنتخب المشرف الفني فرنسوا دحدح ، المدرب هلال طالب ، مدرب الحراس احمد الاحمد ، الإداري علي شرارة ، المعالج عمر بكري ، مسؤول التجهيزات علي هاشم ، والمحلل الفني زين فياض ،
وقد اختار الجهاز الفني ٢٠ لاعباً لتمثيل منتخب لبنان في البطولة وهم لحراسة المرمى : إيلي شكور ، حسن رحال
واللاعبون : ادم كمون ، جاد السوقي ، الكس صوما ، رينيه سقال ، زياد فخر الدين ، نجيب فرحات ، رالف حمدان ، محمود طرابلسين ، طارق الشمعة ، راين مراد ، مارك الحاج ، حسن عيد ، انور طراد ، جايسن بشعلاني ، كريم النفي ، محمد الفران ، يوسف العرب ، مصطفى صمد .