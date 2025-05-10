في أرمينيا.. نتائج إيجابية لأشبال لبنان بكرة القدم

منتخب لبنان للأشبال يحقق نتائج ايجابية في البطولة الودية التطويرية في ارمينيا بعدما حقق فوزه الاول في مباراته الاولى ضد لاتفيا بنتيجة هدفين لهدف وسجل اهداف المباراة مارك الحاج وجايسن بشعلاني ،كما وحقق فوزه الثاني اليوم على منتخب أوزبكستان بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لا شيء في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين وسجل اهداف اللقاء حسن عيد ومارك الحاج ، ويختتم المنتخب مباراته الأخيرة بمواجهة صاحب الارض المنتخب الأرميني وذلك بعد غد نهار الاثنين الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت لبنان .

