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فيديو - ألونسو يوقّع قمصان الغريم

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فيديو - ألونسو يوقّع قمصان الغريم
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رياضة

2026-08-05 | 19:01
فيديو - ألونسو يوقّع قمصان الغريم

ظهر وهو يوقّع مجموعة من قمصان ليفربول

خطف الإسباني تشابي ألونسو الأنظار خلال معسكر تشيلسي التحضيري في هونغ كونغ، بعدما ظهر وهو يوقّع مجموعة من قمصان ليفربول التي رفعها مشجعون طالبوا بالحصول على توقيعه.
ولم يتردّد مدرب تشيلسي في تلبية طلبات الجماهير، إذ وقّع القمصان الحمراء تباعًا، في لقطة أعادت إلى الأذهان مسيرته مع ليفربول، رغم تولّيه حاليًا قيادة أحد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ودافع ألونسو عن ألوان ليفربول بين عامَي 2004 و2009، وشارك في أكثر من 200 مباراة، كما كان أحد عناصر الفريق المتوّج بدوري أبطال أوروبا عام 2005، قبل انتقاله إلى ريال مدريد.
ويقيم تشيلسي معسكره في هونغ كونغ ضمن المحطة الثانية من جولته الصيفية استعدادًا لموسم 2026-2027، بعد خوضه مباراتين وديتين في أستراليا أمام وسترن سيدني واندررز وتوتنهام، وواجه يوفنتوس على ملعب "كاي تاك" وخسر (0-1)، في آخر اختباراته خلال الجولة الآسيوية.
وأثارت اللقطة تعليقات طريفة بين مشجعي الناديين، إذ رأى أنصار ليفربول أنّ ألونسو لم ينسَ ارتباطه بناديه السابق.
 
 

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تشابي ألونسو

ليفربول

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