فيديو - طرابزون تهتزّ بوصول صلاح

وصل النجم إلى مدينة طرابزون وسط استقبال جماهيري حاشد

وصل النجم إلى مدينة طرابزون وسط استقبال جماهيري حاشد، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف ، بعد انتهاء مسيرته مع الإنجليزي.

وكان صلاح قد وصل ظهر إلى مطار في إسطنبول، حيث استقبله مئات المشجعين، قبل أن يتوجّه مساءً إلى طرابزون، التي شهدت تجمّعًا جماهيريًّا كبيرًا للترحيب بقائد المنتخب المصري. وظهر اللاعب مرتديًا قميص النادي باللونين العنّابي والأزرق، وسط الأعلام والهتافات التي رافقته منذ لحظة وصوله.

وأعلن طرابزون سبور رسميًّا دخوله في مفاوضات مع صلاح، الذي أصبح لاعبًا حرًّا بعد رحيله عن ليفربول، على أن يخضع للفحوص الطبّيّة قبل توقيع وتقديمه إلى الجماهير في مراسم خاصّة.

ويغادر صلاح الدوري الإنجليزي بعد 9 مواسم بقميص ليفربول، سجّل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة، وتُوّج بلقبَي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال ، إلى جانب عدد من البطولات المحلّيّة والقارّيّة.