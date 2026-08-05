فيديو - توريس يخوض تجربة البيسبول

El Tiburón on the mound 🇪🇸



Ferran Torres throws out the first pitch at Yankee Stadium!#Spain #Yankees #Soccer pic.twitter.com/ZSZYvxJag9 — MLB (@MLB) August 4, 2026

خاض الإسباني فيران توريس تجربة رياضية مختلفة، بعدما نفّذ الرمية الافتتاحية الشرفية في ملعب "يانكي" بمدينة نيويورك، قبل المباراة التي جمعت نيويورك يانكيز بسانت لويس كاردينالز ضمن البيسبول الأميركي.ودخل مهاجم برشلونة إلى أرض الملعب مرتديًا قميص يانكيز حمل اسمه والرقم 7، قبل أن يسدّد باتجاه أحد لاعبي الفريق، وسط ترحيب من الجماهير الحاضرة في المدرجات.وجاءت مشاركة توريس بدعوة من النادي الأميركي، الذي قدّمه بصفته صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس .وكان اللاعب الملقّب بـ"القرش" قد منح المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني، بعدما سجّل هدف الفوز أمام الأرجنتين في الدقيقة 106 من المباراة النهائية التي احتضنها ملعب نيويورك ونيوجيرسي، لتنتهي المواجهة (1-0)، وأصبح بذلك ثاني لاعب بديل يسجّل هدف الحسم في نهائي للرجال، بعد الألماني ماريو غوتزه عام 2014.وشكّل ظهور توريس في ملعب يانكي محطة احتفالية خلال وجوده في ، بعد أسابيع قليلة من تتويجه العالمي في المدينة نفسها، ولكن هذه المرّة بعيدًا عن ، وفي واحدة من أشهر ساحات الرياضة الأميركية.