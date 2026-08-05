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فيديو - توريس يخوض تجربة البيسبول

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فيديو - توريس يخوض تجربة البيسبول
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كرة القدم

2026-08-05 | 05:59
فيديو - توريس يخوض تجربة البيسبول

نفّذ الرمية الافتتاحية الشرفية في ملعب "يانكي" بمدينة نيويورك

خاض الإسباني فيران توريس تجربة رياضية مختلفة، بعدما نفّذ الرمية الافتتاحية الشرفية في ملعب "يانكي" بمدينة نيويورك، قبل المباراة التي جمعت نيويورك يانكيز بسانت لويس كاردينالز ضمن دوري البيسبول الأميركي.

ودخل مهاجم برشلونة إلى أرض الملعب مرتديًا قميص يانكيز حمل اسمه والرقم 7، قبل أن يسدّد الكرة باتجاه أحد لاعبي الفريق، وسط ترحيب من الجماهير الحاضرة في المدرجات. 
وجاءت مشاركة توريس بدعوة من النادي الأميركي، الذي قدّمه بصفته صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم.

وكان اللاعب الملقّب بـ"القرش" قد منح المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني، بعدما سجّل هدف الفوز أمام الأرجنتين في الدقيقة 106 من المباراة النهائية التي احتضنها ملعب نيويورك ونيوجيرسي، لتنتهي المواجهة (1-0)، وأصبح بذلك ثاني لاعب بديل يسجّل هدف الحسم في نهائي كأس العالم للرجال، بعد الألماني ماريو غوتزه عام 2014.

وشكّل ظهور توريس في ملعب يانكي محطة احتفالية جديدة خلال وجوده في الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة من تتويجه العالمي في المدينة نفسها، ولكن هذه المرّة بعيدًا عن كرة القدم، وفي واحدة من أشهر ساحات الرياضة الأميركية.
 
 

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فيران توريس

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