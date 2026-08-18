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الدكتور حبيب ظريفة إلى "قاعة مشاهير التايكواندو" في الولايات المتحدة الأميركية

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الدكتور حبيب ظريفة إلى &quot;قاعة مشاهير التايكواندو&quot; في الولايات المتحدة الأميركية
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رياضة

2026-08-18 | 07:04
الدكتور حبيب ظريفة إلى "قاعة مشاهير التايكواندو" في الولايات المتحدة الأميركية

سجَل لبنان والرياضة اللبنانية إنجازاً جديداً على الساحة الدولية

سجَل لبنان والرياضة اللبنانية إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، مع إدراج اسم رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة ضمن قاعة مشاهير التايكواندو (Hall of Fame) في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال حفل تكريمي أُقيم في ولاية نيوجيرسي يوم السبت الفائت 15 آب 2026.
ويأتي هذا التكريم، من قبل لجنة عالية المستوى والكفاءة، تقديراً لمسيرة الدكتور ظريفة في رياضة التايكواندو، وهو الذي بدأ مسيرته كلاعب ثم مدرب فمدير للمنتخبات الوطنية فرئيس الاتحاد، وللدور الذي يؤديه في تطوير اللعبة في لبنان وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي. 
وقد أشاد الكثيرون   بهذا الإنجاز، معتبرين أنه يشكّل اعترافاً دولياً بالمدى الذي بلغته رياضة التايكواندو اللبنانية في عهد الدكتور ظريفة الذي يترأس الاتحاد اللبناني منذ عشر سنوات.
ويُعدّ الدكتور حبيب ظريفة أحد أبرز الوجوه الإدارية في الرياضة اللبنانية، إذ يتولى "رأس هرم " الاتحاد اللبناني للتايكواندو، ويعمل على دعم مسيرة المنتخبات واللاعبين اللبنانيين وتطوير حضور لبنان في الاستحقاقات الدولية. 
وقد ارتبط عهد ظريفة بتحقيق نتائج وحضور لافت للتايكواندو اللبنانية على الساحة الخارجية، وصولاً إلى مواصلة التحضير للمشاركات الدولية على مدار السنة، ومنها الاستحقاقات الخارجية المقبلة.
ويشكّل إدراج اسم الدكتور ظريفة في ً"قاعة المشاهير" محطة بارزة في مسيرته الرياضية والإدارية، كما يمثل تكريماً للبنان وللاتحاد اللبناني للتايكواندو، وللجهود التي يبذلها العاملون في اللعبة من إداريين ومدربين ولاعبين وحكام.
وأكد الاتحاد اللبناني للتايكواندو أن هذا التكريم يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة العمل من أجل رفع مستوى اللعبة، وتطوير المواهب اللبنانية، وتعزيز حضور لبنان في المحافل الدولية.
ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل التكريمات والنجاحات التي تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها التايكواندو اللبنانية، وتؤكد أن العمل الرياضي المنظم قادر على إيصال اسم لبنان إلى أبرز المنابر الدولية.
 
السيرة الرياضية للدكتور ظريفة:
•    لاعب في المنتخب الوطني (1993-2007)
•    قائد المنتخب الوطني وبطل لبنان (1999-2007)
•    مدرب المنتخب الوطني (2007-2010)
•    رئيس لجنة المدربين الوطنيين (2010-2016)
•    رئيس اتحاد التايكوندو اللبناني (2016-.........)

أهم الإنجازات التي حققها خلال فترة رئاسة لجنة المنتخب الوطني:
الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2010 في سنغافورة مع اللاعب ميشال سماحة وأولمبياد لندن 2012 مع اللاعبة أندريا باولي.
 
أهم الإنجازات كرئيس للاتحاد اللبناني للتايكواندو:
وصول اللاعبة ليتيسيا عون الى دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 وتأهل العديد من اللاعبين عدة مرات لبطولات الجائزة الكبرى (غران بري) والفوز بعدة ميداليات ملوّنة في دورة الألعاب الآسيوية وبطولات العالم.



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