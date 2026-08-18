فيديو - بايرن يفتح باب الحلم أمام مشجع صغير

تحقّق حلم المشجّع الصغير داني، بعدما أتيحت له فرصة لقاء ألفونسو ديفيز
شخصيًّا وتسليمه سترة صمّمها بنفسه خصّيصًا لنجم بايرن ميونيخ
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وكان داني، وهو مشجّع صغير من ذوي الهمم، وقد ظهر على كرسي متحرّك، قد عبّر سابقًا عن أمنيّته في تقديم سترتين من تصميمه إلى اثنين من نجومه المفضلّين، ألفونسو ديفيز ومايكل أوليس، قبل أن تحظى قصّته بدعم واسع وتعليقات كثيرة ساعدت في إيصالها إلى النادي.
وبعد ذلك، استقبل بايرن
داني خلال إحدى الحصص التدريبيّة، حيث تابع المران عن قرب، ثمّ التقى ديفيز عقب انتهائه وتمكّن من تسليمه السترة بنفسه، في لحظة حملت الكثير من الحماس بالنسبة إلى المشجّع الصغير.
وشكر القائمون على المبادرة جميع من ساهم في نشر قصّة داني ودعم أمنيته، مؤكدين أن هذا اليوم
سيبقى من الذكريات الخاصة بالنسبة إليه.
وبقي أمام داني جزء ثانٍ من الحلم، وهو إيصال السترة الأخرى إلى مايكل
أوليس، بعدما نجح بالفعل في تحقيق الخطوة الأولى ولقاء ديفيز وجهًا لوجه.