فيديو - بايرن يفتح باب الحلم أمام مشجع صغير

𝐃𝐚𝐧𝐧𝐲𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐮𝐦 𝐰𝐮𝐫𝐝𝐞 𝐰𝐚𝐡𝐫 – er hat Alphonso Davies getroffen! 😍 🙏

Manchmal werden Wünsche Wirklichkeit! Sein Traum: Die beiden von ihm gestalteten Hoodies persönlich an seine Fußball-Idole Alphonso Davies und Michael Olise zu übergeben. Dank eurer… pic.twitter.com/upYtaooqDl — FC München (@FCBayern) August 18, 2026

تحقّق حلم المشجّع الصغير داني، بعدما أتيحت له فرصة لقاء ألفونسو شخصيًّا وتسليمه سترة صمّمها بنفسه خصّيصًا لنجم .وكان داني، وهو مشجّع صغير من ذوي الهمم، وقد ظهر على كرسي متحرّك، قد عبّر سابقًا عن أمنيّته في تقديم سترتين من تصميمه إلى اثنين من نجومه المفضلّين، ألفونسو ديفيز ومايكل أوليس، قبل أن تحظى قصّته بدعم واسع وتعليقات كثيرة ساعدت في إيصالها إلى النادي.وبعد ذلك، استقبل داني خلال إحدى الحصص التدريبيّة، حيث تابع المران عن قرب، ثمّ التقى ديفيز عقب انتهائه وتمكّن من تسليمه السترة بنفسه، في لحظة حملت الكثير من الحماس بالنسبة إلى المشجّع الصغير.وشكر القائمون على المبادرة جميع من ساهم في نشر قصّة داني ودعم أمنيته، مؤكدين أن هذا سيبقى من الذكريات الخاصة بالنسبة إليه.وبقي أمام داني جزء ثانٍ من الحلم، وهو إيصال السترة الأخرى إلى أوليس، بعدما نجح بالفعل في تحقيق الخطوة الأولى ولقاء ديفيز وجهًا لوجه.