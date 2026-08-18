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فيديو - عراك عنيف يهزّ مدرّجات شيكاغو

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فيديو - عراك عنيف يهزّ مدرّجات شيكاغو
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رياضة

2026-08-18 | 14:07
فيديو - عراك عنيف يهزّ مدرّجات شيكاغو

اندلع عراك واسع بين عدد من المشجّعين

تحوّلت مواجهة شيكاغو كابس وشيكاغو وايت سوكس في دوري البيسبول الأميركي إلى فوضى في المدرجات، بعدما اندلع عراك واسع بين عدد من المشجّعين في ملعب ريغلي فيلد، قبل أن تتدخّل الشرطة والأمن لاحتواء الموقف.
وبدأت المشادة بتوتّر لفظي بين مجموعتين من الجماهير، قبل أن تتصاعد سريعًا مع تبادل اللكمات ورمي المشروبات، فيما اضطر مشجّعون آخرون إلى الابتعاد عن مكان الاشتباك، وقد تعرّض مشجع لعدة ضربات قبل وصول عناصر الأمن.
وأسفرت الحادثة عن توقيف 3 أشخاص، إذ وُجهت إلى رجل يبلغ 41 عامًا تهمة اعتداء من الدرجة الجنحية، إضافة إلى حيازة أكثر من 15 غرامًا من الكوكايين، فيما اتُهم رجلان آخران، يبلغان 33 و29 عامًا، بالتعدّي الجنائي.
وجاء العراك خلال "كلاسيكو شيكاغو" الذي انتهى بفوز كابس (7-5) بعد 10 أشواط، أمام أكثر من 40 ألف متفرج في ريغلي فيلد.
 
 

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