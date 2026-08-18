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ابنه متّهم بإطلاق النار على والدته… والمدرّب يعود إلى فريقه

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ابنه متّهم بإطلاق النار على والدته… والمدرّب يعود إلى فريقه
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رياضة

2026-08-18 | 18:23
ابنه متّهم بإطلاق النار على والدته… والمدرّب يعود إلى فريقه

قال بينيمي، في أوّل حديث له منذ الحادثة، إن ميا تتعافى بصورة جيدة

عاد إريك بينيمي، المنسّق الهجومي لفريق كانساس سيتي تشيفس، إلى عمله مع الفريق بعد ابتعاده مؤقتًّا إثر إصابة زوجته ميا بالرصاص داخل منزلهما في ولاية فرجينيا، كاشفًا أن زوجته نفسها شجعته على العودة إلى المعسكر.
وقال بينيمي، في أوّل حديث له منذ الحادثة، إن ميا تتعافى بصورة جيدة، وإن تحسّن حالتها كان السبب الرئيسي وراء عودته، مضيفًا مازحًا أنّها منحته "موافقتها" على الرحيل بعدما كان، بحسب تعبيره، يقودها وعددًا من أفراد العائلة إلى الجنون أثناء بقائه في المنزل.
وكانت ميا قد أُصيبت مساء 26 تموز - يوليو بعدة طلقات، فيما أوقفت السلطات نجل الزوجين، إيلايجا البالغ 27 عامًا، ووجّهت إليه اتّهامات تشمل التسبّب بإصابة متعمّدة واستخدام سلاح ناري خلال ارتكاب جناية.
وأوضح بينيمي أنّه ظلّ متابعًا لتدريبات تشيفس واجتماعات الجهاز الفنّي عن بُعد طوال فترة غيابه، قبل أن يعود إلى الفريق الأسبوع الماضي، مؤكّدًا امتنانه لإدارة النادي وعائلة هانت على الدعم الذي تلقّته أسرته خلال الأزمة.
 

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