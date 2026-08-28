فيديو – لقطة طريفة بين هالاند وشرقي بعد مباراة السيتي

🚨إيرلينغ هالاند يسلّم شرقي جائزة رجل المباراة بعد الفوز على كريستال بالاس.. ومزاح بين الثنائي:



— شرقي مازحًا: "هذه أول وآخر تمريرة حاسمة يقدّمها لي هالاند!"



— هالاند ضاحكًا: "تستحقها عن جدارة.. في المرة دورك لتصنع لي هدفًا." 😂♥️ pic.twitter.com/r6exgNi6ag — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) August 28, 2026

شهدت نهاية مباراة وكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من ، لقطة طريفة جمعت إيرلينغ هالاند وريان شرقي، بعد فوز سيتي (4-1) وتألّق بشكل لافت خلال اللقاء.وسجّل شرقي هدفين في الدقيقتين 54 و59، فيما أحرز هالاند ثنائية أيضًا، ليساهما معًا في حسم الانتصار لمصلحة سيتي.وقدّم اللاعب الفرنسي أداءً مميزًا، تحرّك خلاله بفاعلية بين الخطوط واستغل المساحات أمام دفاع كريستال بالاس، ليحصل في النهاية على جائزة رجل المباراة.وبعد صافرة النهاية، تولّى هالاند تسليم الجائزة إلى شرقي، قبل أن يمازحه الأخير قائلًا: "هذه أوّل وآخر تمريرة مفتاحيّة سيمنحني إيّاها هالاند"، في إشارة ساخرة إلى ميل المهاجم النرويجي الدائم إلى إنهاء الهجمات بنفسه.وردّ هالاند ضاحكًا بأنّ شرقي استحقّ الجائزة عن جدارة، قبل أن يضيف: "في المرة المقبلة، سيكون دورك لصناعة هدف لي".ويواصل شرقي تقديم بداية قوية هذا الموسم، بعدما سبق أن صنع هدفين في الجولة الافتتاحية أمام بورنموث، قبل أن يعود ويسجّل ثنائية أمام كريستال بالاس، مؤكّدًا سريعًا قدرته على صناعة الفارق وإضافة حلول هجومية إلى تشكيلة مانشستر سيتي.