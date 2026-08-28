فيديو – لقطة طريفة بين هالاند وشرقي بعد مباراة السيتي

شهدت نهاية مباراة مانشستر سيتي
وكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز
، لقطة طريفة جمعت إيرلينغ هالاند وريان شرقي، بعد فوز سيتي (4-1) وتألّق الثنائي
بشكل لافت خلال اللقاء.
وسجّل شرقي هدفين في الدقيقتين 54 و59، فيما أحرز هالاند ثنائية أيضًا، ليساهما معًا في حسم الانتصار لمصلحة مانشستر
سيتي.
وقدّم اللاعب الفرنسي أداءً مميزًا، تحرّك خلاله بفاعلية بين الخطوط واستغل المساحات أمام دفاع كريستال بالاس، ليحصل في النهاية على جائزة رجل المباراة.
وبعد صافرة النهاية، تولّى هالاند تسليم الجائزة إلى شرقي، قبل أن يمازحه الأخير قائلًا: "هذه أوّل وآخر تمريرة مفتاحيّة سيمنحني إيّاها هالاند"، في إشارة ساخرة إلى ميل المهاجم النرويجي الدائم إلى إنهاء الهجمات بنفسه.
وردّ هالاند ضاحكًا بأنّ شرقي استحقّ الجائزة عن جدارة، قبل أن يضيف: "في المرة المقبلة، سيكون دورك لصناعة هدف لي".
ويواصل شرقي تقديم بداية قوية هذا الموسم، بعدما سبق أن صنع هدفين في الجولة الافتتاحية أمام بورنموث، قبل أن يعود ويسجّل ثنائية أمام كريستال بالاس، مؤكّدًا سريعًا قدرته على صناعة الفارق وإضافة حلول هجومية جديدة
إلى تشكيلة مانشستر سيتي.