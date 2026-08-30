أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - فيدرر يكتب فصلًا أخيرًا بالدموع

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - فيدرر يكتب فصلًا أخيرًا بالدموع
A-
A+

رياضة

2026-08-30 | 18:26
فيديو - فيدرر يكتب فصلًا أخيرًا بالدموع

دخل أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر قاعة مشاهير التنس الدولية

دخل أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر قاعة مشاهير التنس الدولية، في ليلة عاطفية أقيمت في نيوبورت بولاية رود آيلاند الأميركية، ضمن دفعة عام 2026، إلى جانب الإعلاميّة والمعلّقة الأميركية ماري كاريلو.
وأقيمت مراسم الإدراج مساء السبت 29 آب - أغسطس وسط حضور عدد من نجوم اللعبة السابقين.
ولم يتمالك فيدرر دموعه خلال الحفل، إذ غلبه التأثر أكثر من مرّة أثناء كلمته، خصوصًا عند توجيه الشكر إلى عائلته ومدربيه والأشخاص الذين رافقوه طوال مسيرته، فيما أشادت زوجته ميركا بشخصيّته خارج الملعب، بوصفه زوجًا وأبًا وصديقًا.
ووصف فيدرر التكريم بأنّه أحد أعظم الأوسمة في حياته، مؤكّدًا أنّ الشهرة لم تكن يومًا هدفه، وأنّ غايته كانت قضاء حياته في ممارسة اللعبة التي أحبّها برفقة أشخاص يشاركونه الشغف نفسه.
ويُعدّ فيدرر، البالغ 45 عامًا، أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، بعدما أحرز 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، بينها ثمانية ألقاب قياسيّة للرجال في ويمبلدون، إلى جانب 103 ألقاب في جولة المحترفين.
كما تصدّر التصنيف العالمي لمدّة 310 أسابيع، بينها 237 أسبوعًا متتاليًا، قبل أن يعتزل المنافسات الاحترافيّة عام 2022، مؤكّدًا أن علاقته بالتنس لن تنتهي، وأنّه لا يزال يكتب "رسالة حب" إلى اللعبة.
 
 

مقالات ذات صلة

ديشان يكتب فصلًا جديدًا مع فرنسا
2026-07-10

ديشان يكتب فصلًا جديدًا مع فرنسا

وزير العدل امام دموع الأهالي: هيدا حقكم وواجب الدولة (فيديو)
2026-08-04

وزير العدل امام دموع الأهالي: هيدا حقكم وواجب الدولة (فيديو)

دموع قاليباف وعراقجي.. عند نعش خامنئي (فيديو)
2026-07-04

دموع قاليباف وعراقجي.. عند نعش خامنئي (فيديو)

بعد التأهل.. دموع والدة النجم المغربي (فيديو)
2026-06-30

بعد التأهل.. دموع والدة النجم المغربي (فيديو)

فيديو - فيدرر يكتب فصلًا أخيرًا بالدموع

رياضة

التنس

روجيه فيدرر

التنس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول
فيديو – مباراة كرة قدم تنقلب إلى عراك جماعي

اقرأ ايضا في رياضة

حارس ليون ينجو من مواجهة مرعبة مع لصوص
18:39

حارس ليون ينجو من مواجهة مرعبة مع لصوص

فوجئ بوجود مجموعة من اللصوص داخل منزله عقب عودته من رحلة فريقه

18:39

حارس ليون ينجو من مواجهة مرعبة مع لصوص

فوجئ بوجود مجموعة من اللصوص داخل منزله عقب عودته من رحلة فريقه

فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس
18:37

فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس

دخل سيدريك دوماس في اشتباك مع أحد المشجعين الذي كان يرتدي زي شخصية "الجوكر"

18:37

فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس

دخل سيدريك دوماس في اشتباك مع أحد المشجعين الذي كان يرتدي زي شخصية "الجوكر"

فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول
18:35

فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول

وصلت الكرة إلى دومينغيش قرب حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة "رابونا" بقدمه اليسرى

18:35

فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول

وصلت الكرة إلى دومينغيش قرب حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة "رابونا" بقدمه اليسرى

اخترنا لكم
حارس ليون ينجو من مواجهة مرعبة مع لصوص
18:39
فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس
18:37
فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول
18:35
التلفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز
17:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026