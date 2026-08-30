فيديو - فيدرر يكتب فصلًا أخيرًا بالدموع

An emotional moment for Roger Federer as he was inducted into the International Tennis Hall of Fame 🥹 pic.twitter.com/g8AFp9p1Qr — BBC Sport (@BBCSport) August 30, 2026

دخل أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر قاعة مشاهير التنس الدولية، في ليلة عاطفية أقيمت في نيوبورت بولاية رود آيلاند الأميركية، ضمن دفعة عام 2026، إلى جانب الإعلاميّة والمعلّقة الأميركية ماري كاريلو.وأقيمت مراسم الإدراج مساء السبت 29 آب - وسط حضور عدد من نجوم اللعبة السابقين.ولم يتمالك فيدرر دموعه خلال الحفل، إذ غلبه التأثر أكثر من مرّة أثناء كلمته، خصوصًا عند الشكر إلى عائلته ومدربيه والأشخاص الذين رافقوه طوال مسيرته، فيما أشادت زوجته ميركا بشخصيّته خارج الملعب، بوصفه زوجًا وأبًا وصديقًا.ووصف فيدرر التكريم بأنّه أحد أعظم الأوسمة في حياته، مؤكّدًا أنّ الشهرة لم تكن يومًا هدفه، وأنّ غايته كانت قضاء حياته في ممارسة اللعبة التي أحبّها برفقة أشخاص يشاركونه الشغف نفسه.ويُعدّ فيدرر، البالغ 45 عامًا، أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، بعدما أحرز 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، بينها ثمانية ألقاب قياسيّة للرجال في ويمبلدون، إلى جانب 103 ألقاب في جولة المحترفين.كما تصدّر التصنيف العالمي لمدّة 310 أسابيع، بينها 237 أسبوعًا متتاليًا، قبل أن يعتزل المنافسات الاحترافيّة عام 2022، مؤكّدًا أن علاقته بالتنس لن تنتهي، وأنّه لا يزال يكتب "رسالة حب" إلى اللعبة.