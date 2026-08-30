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فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول

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فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول
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رياضة

2026-08-30 | 18:35
فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول

وصلت الكرة إلى دومينغيش قرب حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة "رابونا" بقدمه اليسرى

سجّل البرتغالي فرانسيسكو دومينغيش هدفًا استثنائيًا قاد به موريرينسي إلى الفوز على مضيفه كازا بيا (1-0)، الأحد، ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، في لقطة لفتت الأنظار سريعًا بفضل الطريقة المذهلة التي هزّ بها الشباك.
وجاء الهدف في الدقيقة 24، بعدما وصلت الكرة إلى دومينغيش قرب حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة "رابونا" بقدمه اليسرى من خارج المنطقة، ارتفعت فوق الحارس أندريه غوميش واستقرت في المرمى، مانحة فريقه هدف المباراة الوحيد. 
ونجح موريرينسي في الحفاظ على تقدمه حتّى صافرة النهاية على ملعب ريو مايور، رغم محاولات كازا بيا للعودة إلى اللقاء، ليحقق بذلك انتصاره الأوّل في الدوري هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، وفي المقابل، بقي كازا بيا في المركز الأخير من دون نقاط أو أهداف مسجّلة حتى الآن.
ويبلغ دومينغيش 24 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وقد خطف هدفه الاستثنائي الأضواء في الجولة الرابعة من المسابقة.
 

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كرة القدم

فرانسيسكو دومينغيش

موريرينسي

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