فيديو - رابونا خيالية تمنح موريرينسي فوزه الأول

🚨🇵🇹 Meanwhile in Portugal... Francisco Domingues (24) with an INSANE rabona finish for Moreirense! 🤯👏 pic.twitter.com/EhgldVjbcS — EuroFoot (@eurofootcom) August 30, 2026

سجّل دومينغيش هدفًا استثنائيًا قاد به موريرينسي إلى الفوز على مضيفه كازا بيا (1-0)، الأحد، ضمن منافسات الدوري البرتغالي ، في لقطة لفتت الأنظار سريعًا بفضل الطريقة المذهلة التي هزّ بها الشباك.وجاء الهدف في الدقيقة 24، بعدما وصلت إلى دومينغيش قرب حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة "رابونا" بقدمه اليسرى من خارج المنطقة، ارتفعت فوق الحارس أندريه غوميش واستقرت في المرمى، مانحة فريقه هدف المباراة الوحيد.ونجح موريرينسي في الحفاظ على تقدمه حتّى صافرة النهاية على ملعب ريو مايور، رغم محاولات كازا بيا للعودة إلى اللقاء، ليحقق بذلك الأوّل في الدوري هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، وفي المقابل، بقي كازا بيا في المركز الأخير من دون نقاط أو أهداف مسجّلة حتى الآن.ويبلغ دومينغيش 24 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وقد خطف هدفه الاستثنائي الأضواء في الجولة الرابعة من المسابقة.