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فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس

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فيديو - مشجع بزي &quot;الجوكر&quot; يشتبك مع دوماس
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رياضة

2026-08-30 | 18:37
فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس

دخل سيدريك دوماس في اشتباك مع أحد المشجعين الذي كان يرتدي زي شخصية "الجوكر"

شهدت فعالية "Duel: Arena 1" للفنون القتالية في مدينة أورلاندو الأميركية واقعة غريبة، بعدما دخل مقاتل UFC سيدريك دوماس في اشتباك مع أحد المشجعين الذي كان يرتدي زي شخصية "الجوكر".
ووثّقت مقاطع مصورة من داخل "كيا سنتر" لحظة اندلاع المشادة بين دوماس والمشجع، قبل أن تتحوّل سريعًا إلى عراك وسط حالة من الفوضى في المدرجات، فيما تدخل عدد من الموجودين في محاولة للفصل بين الطرفين، ثمّ امتدت حالة التوتر لاحقًا إلى المنطقة الخلفية للقاعة.
وجرت الواقعة خلال الأمسية التي أقيمت السبت 29 أغسطس، وهي النسخة الأولى من فعاليّة "Duel Arena"، التي جمعت نزالات في الفنون القتاليّة المختلطة والملاكمة والكيك بوكسينغ.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن أسباب بداية الاشتباك، أو ما إذا كانت ستترتب عليه إجراءات تأديبية بحق دوماس.
 

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