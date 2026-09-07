فيديو - سائق ينقذ منافسه من سيارة مشتعلة

Professional racing driver Ollie Millroy thanks competitor Loek Hartog for saving his life after getting into a fiery crash over the in China.



Millroy says he'd be dead if Hartog hadn't jumped out of his car to pull him out of his burning car.



"I am still alive tonight,… pic.twitter.com/eKXKYo4u2P — (@CollinRugg) September 7, 2026

وجّه السائق أولي ميلروي رسالة مؤثّرة إلى منافسه لوك هارتوغ، بعدما أنقذه من سيّارته المشتعلة إثر حادث خطير خلال سباق بطولة لسيارات GT على حلبة شنغهاي الدوليّة.ووقع الحادث في اللفة السابعة، عندما اصطدمت عدّة سيارات قرب المنعطف 14، قبل أن تتعرّض سيّارة ميلروي من طراز فيراري 296 GT3 لضربة قويّة وتشتعل فيها النيران.وبينما لم تكن فرق الإطفاء أو مراقبو المسار قد وصلوا بعد، أوقف هارتوغ، البالغ 23 عامًا، سيّارته وركض نحو الحطام.وحاول السائق الهولندي إخراج ميلروي من جهة السائق، ثمّ استخدم مطفأة حريق للسيطرة على اللهب، قبل أن يتمكّن من سحبه من الجهة الأخرى إلى مكان آمن.وقال ميلروي إنّه لا يتذكر ما حدث منذ 30 ثانية قبل الحادث وحتّى ساعة بعده، مؤكّدًا أنّ بقاءه على قيد الحياة يعود إلى تدخّل هارتوغ، وأضاف: "أدين لك بحياتي".وتعرّض السائق البريطاني لكسور في الأضلاع والترقوة واليد وأحد الأصابع، إضافة إلى إصابة في الرئة، ونُقل إلى مستشفى في شنغهاي.وأُوقف السباق ولم يُستأنف، فيما أعلن المنظّمون مراجعة إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ بعد الانتقادات التي أثارها تأخّر وصول فرق الإنقاذ.